Uuden runouden hankinta kirjastoihin on lähes lopahtanut

verkkosivuja tutkailemalla huomaa, että esimerkiksi tuoretta Tanssiva karhu -palkinnon voittajaa, Stina Saaren teosta Änimling, löytyy koko laajasta Pohjois-Karjalasta ja suuresta Lapista vain kaksi kirjastokappaletta kummastakin.Nelli Ruotsalaisen saman palkinnon ehdokasteosta Täällä en pyydä enää anteeksi on noilla kirjastoalueilla vielä sitäkin vähemmän, yksi kummassakin maakunnassa.Jere Vartiaisen ehdokasta Minuus / Miinus on ostettu Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan kirjastoalueille kaksi kutakin.Juuri paljoakaan enempää ei ole kirjastoissa muitakaan tämän vuoden Tanssiva karhu -ehdokkaita, toki ainakin Turun alueella jonkin verran runsaammin.Kirjan voi tietysti varata ja hakea itselleen sopivasta kirjastosta, mutta kirjastopalvelu menee kovin kapeaksi, jos se perustuu pelkästään varauksiin. Kyllä kirjastoissa pitää olla esillä ja tutustuttavana uutta kirjallisuutta, josta voi tehdä löytöjä.Uutta runoa tuntuu olevan kirjastoissa saatavana kovin vähän. Miksi sen hankinta on lähes lopahtanut? Lukijan pitänee valita vaikkapa Arja Tiaista, Risto Ahtia tai Helena Anhavaa – näiden teoksia löytyy merkkinä siitä, että ennen runokokoelmia ostettiin kirjastoihin.