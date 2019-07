Mielipide

Suomen syksystä tulee riitaisa

Päättyvän

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näiden

heinäkuun kuluessa on ihmetelty sääennusteita: kylmää, kuumaa, mutta keskimäärin ehkä sittenkin aika tavallista. Suomen henkisen ilmapiirin ennusteessa näkyy sen sijaan epävakaista. Syksystä on tulossa vilkas ja – pahoin pelkään – riitaisa.syksyllä uhkaava säärintama syntyy, kun Hakaniemestä ja Etelärannasta nousevat ilmamassat törmäävät toisiinsa. Syksyllä käydään työmarkkinakierros, ja monessa liitossa luvassa on vääntöä palkoista ja kiky-tunneista. Työntekijät haluaisivat ensimmäiset ylös ja jälkimmäiset pois. Työnantajat haluavat aivan muuta: heinäkuun tuloskaudella moni yritys kertoi suunnan olevan pikemminkin alas- kuin ylöspäin. Se ei ennakoi jakovaraa vaan Exceleihin säästöohjelmia, työpaikoille synkkiä infoja ja neuvottelupöytään tiukkaa linjaa.Solmua ei ole helppo avata. Etenkin kiky-tunneista monella työntekijällä on niin syvät traumat, että ammattiliittojen voisi olla vaikea selittää jäsenilleen, miksi työvuorot pitenisivät, vaikka Juha Sipilää (kesk) ei ole nähty kuukausiin.pääsemmekin toiseen nousevaan myrskyyn, jonka silmässä on nykyinen pääministeri Antti Rinne (sd). Hänen johtamallaan hallituksella on edessä ensimmäinen todellinen vääntö, kun ministerien pitäisi päästä sopuun ensi vuoden budjetista eli siitä, mistä valtio rahansa kerää ja mihin se ne käyttää.Ennusmerkit syyskuun puolivälin ”riiheen” eli hallituksen budjettikokoukseen eivät ole hyvät. Hallitus on ehtinyt jo riidellä vaikka mistä. Kiista työttömien aktiivimallin purkamisesta kertoo siitä, että työllisyyslinjasta ei ole täyttä selvyyttä. Riitaa on myös maahanmuutosta, metsistä ja kaivoksista.Riiheen saapuu myös syyskuun alussa valittava keskustan uusi puheenjohtaja – oletettavasti Katri Kulmuni tai Antti Kaikkonen –, jonka pitäisi heti alkuun saada voitto keskustalle. Kompromissi syntyy, mutta ei ilman salamointia ja jyrinää.kahden synkän rintaman takana uhkuu vielä kolmas ja uhkaavin ilmiö. Ennustelaitokset ovat pitkin kesää varoitelleet Euroopan ja Suomen talouden heikkenemisestä. Myös tuloskausi väläytti varoitusvaloja. Jos talous todella hyytyy, tummat pilvet muuttuvat sekä työmarkkina- että budjettipöydissä kaatosateeksi. Kenelläkään ei enää olisi kivaa.Olisi mukava lopettaa ennustus toteamalla, että ehkä synkistelyn sijasta luvassa on heinäkuun tapaan sitä aika tavallista. Juuri nyt pilvet eivät siltä näytä.