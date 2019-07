Mielipide

Suomen Akatemian nimi synnyttää väärinkäsityksiä – sai Victor Orbáninkin arvostelemaan Suomea

Unkarin

illiberaaliksi julistautunut pääministeri Victor Orbán pelkää ongelmia. Suomi ajaa EU:n puheenjohtajana linjaa, jonka mukaan EU-rahalla ei ole syytä palkita maata, jonka hallitus avoimesti polkee unionin perusarvoja, kuten oikeusvaltioperiaatetta. Siksi hyökkäykset Suomea vastaan – viimeksi sillä perusteella, että Suomen Akatemia on opetusministeriön poliittisessa ohjauksessa.Orbánin väite on oikea mutta perustuu väärinkäsitykseen. Suomen Akatemia on todellakin opetusministeriön alainen, mutta se ei ole tiedeakatemia vaan valtion tiedevirasto. Kansalliset tiedeakatemiat ovat perinteisesti itsenäisiä ja riippumattomia tutkijoiden yhteisöjä, jotka valitsevat jäsenensä pelkästään tieteellisten ansioiden perusteella. Näin toimitaan muun muassa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja muissa Pohjoismaissa.Perinteisiä tiedeakatemioita toimii Suomessa jopa neljä: Suomalainen tiedeakatemia, Suomen tiedeseura ja kaksi tekniikan alan akatemiaa.Myös Unkarin tiedeakatemia oli itsenäinen, kunnes Orbán tänä vuonna otti sen karhumaiseen syleilyynsä ja näin politisoi sen. Temppu johti maailmanlaajuisiin protesteihin tiedeyhteisöissä.Akatemia ei terminä ole suojeltu. Suomen Akatemian naapurina oli sen edellisessä toimipaikassa Hieronta-akatemia. Silti on onnetonta, että julkista tutkimusrahoitusta jakava virasto aikanaan otti näin juhlallisen nimen. Se aiheuttaa jatkuvia sekaannuksia kansainvälisissä yhteyksissä, nyt siis myös korkealla EU-politiikan tasolla.Muissa maissa vastaavilta nimisotkuilta on vältytty. Esimerkiksi Ruotsissa on Vetenskapsrådet, Saksassa Deutsche Forschungsgemeinschaft ja monissa maissa National Research Council. Miksei esimerkiksi Valtion tiedeneuvosto kelpaisi opetusministeriön alaisen tiedeviraston nimeksi?