Mielipide

Lapsi ei saa olla pomo, joka käskee ja komentaa aikuista

Nykykasvatuksen

suurimpia haasteita on rajojen puute. Lapsia ja nuoria ei kielletä mistään, jotta heille ei tule paha mieli. Heidän ei myöskään odoteta ottavan tarpeeksi vastuuta omista teoistaan ja niiden seurauksista.Röyhkeys lisääntyy. Mitään ikävää tai vähemmän houkuttelevaa asiaa ei tarvitse tehdä, jos ei halua. Toisaalta kaikkea saa tehdä, mitä haluaa. Kaikenlaisten omien mielitekojen ja omien päähänpistojen seuraaminen on sallittua.Tasa-painoinen elämä, johon tarvitaan selkeät rajat, on katoamassa. Tämä ilmiö on levinnyt laajalti yhteiskuntaan, ja sen vuoksi monet kasvattajat ovat pulassa. Lasten kasvattamiseen tarvitaan sitoutumista, joustamista, arjen sietokykyä ja niin sanottua uhrautumista perheen yhteisen hyvän eteen.Uskon, että lapsia syntyy vähemmän, koska vanhemmuus ei enää houkuttele. Elämästä halutaan nykyään helppoutta, vastuun siirtämistä yhteiskunnalle ja oman edun tavoittelua.Lapsia ja nuoria otetaan huostaan monesti sen vuoksi, että he eivät sovi vanhempien itsekkäisiin kuvioihin. Nykyään millään ei ole mitään rajoja. Yksilönvapauden nimissä kaikki on sallittua. Sen, minkä aikuiset tekevät edellä, tekevät lapset perässä. Se on heille ”normaalia” elämää.Suomesta on esimerkiksi tullut yksi maailman lihavimmista kansoista, koska syömiseen liittyvät rajat ovat hämärtyneet ja ahneus kukoistaa. Liikkuminen on osa tervettä elämää, mutta monilla aikuisilla se on vaihtunut puhelimen pyyhkimiseksi.Aikuisen on katsottava peiliin: siellä on roolimalli, joka kantaa lasta pitkälle elämässä. Jos haluaa lapsestaan muita arvostavan ja kunnioittavan aikuisen, on näytettävä omalla toiminnallaan esimerkkiä sekä oltava läsnä lapsen arjessa.Rajat ovat rakkautta. Lasta täytyy ohjata oppimaan hyvän elämän pelisäännöt, ja vanhemmat ovat tässä asiassa avainasemassa. Vastuuta ei voi siirtää sen enempää muille ihmisille kuin yhteiskunnallekaan.Tietyt rutiinit ja elämän säännöllisyys luovat turvallisuutta, ja elämä on kaikin tavoin helpompaa, kun on selkeät säännöt, mitä saa tehdä. Ilman selkeitä rajoja elämä on yhtä kaaosta.Lapsi ei saa olla pomo, joka käskee ja komentaa. Kaikenlainen ilkivalta ja häikäilemättömyys pohjautuu huomion, rajojen ja rakkauden puuttumiseen. Siksi jo pienelle lapselle on asetettava terveet rajat.Vanhemmat, jotka kieltävät lapsiaan, antavat heille samalla turvallisuuden tunteen. Aikuiset osoittavat välittävänsä lapsista ja suojelevansa heitä vääriltä asioilta. Ilman aitoa huomiota jäävä lapsi hakee niitä mitä ikävimmillä tavoilla kasvaessaan ja aikuistuessaan.Koska nykyään on kaikkien luotava uraa, on vanhemmuus siirretty yhteiskunnalle. Tästä johtuen ei ole enää olemassa kotia sen varsinaisessa merkityksessä, vaan siitä on tullut kääntymispaikka.Lasten tilanne haastaa nyt koko yhteiskunnan, sillä lapsi tarvitsee aikaa, turvaa ja rakkautta läsnä olevalta vanhemmalta.