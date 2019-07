Mielipide

Lasten pitäisi saada opetusta äidinkielellään

Unescon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurten

Koulutusta kaikille -ohjelma (EFA) toi 1990-luvulta alkaen miljoonat lapset kouluopetuksen piiriin. Vuonna 2015 käyttöön otettu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja sen kestävän kehityksen tavoitteet jatkavat siitä, mihin EFA ja YK:n vuosituhattavoitteet pääsivät. Ensimmäiset Agenda 2030 -seurantaraportit koulutussektorilta osoittavat, että pelkästään koulussa oleminen ei takaa oppimista. Opetuskieli on tärkeä syy oppimattomuuteen.Laadukkaan koulutuksen tarjoamisessa on valtavia haasteita etenkin globaalissa etelässä. On alettu puhua maailmanlaajuisesta oppimisen kriisistä. Unescon mukaan yli 600 miljoonaa lasta ja nuorta käy koulua mutta ei opi perustaitoja. Esimerkiksi vain kymmenen prosenttia afrikkalaisista lapsista Saharan eteläpuolella osaa lukea jollakin kielellä. Jos luku- ja laskutaidon ­perusteiden oppiminen jää puutteelliseksi, on naiivia olettaa, että monimutkaisempienkaan asioiden oppiminen onnistuisi.Satoja miljoonia lapsia opetetaan kielillä, joita he eivät puhu kotonaan eivätkä kuule lähiympäristössään. Hämmästyttävintä on se, että vain harvat seurantaraportit viittaavat opetuskieleen yhtenä oppimisen kriisin syynä. Eurooppalaisten kielten käyttö opetuskielinä globaalissa etelässä, etenkin Afrikassa, on ongelmallista myös siksi, että opettajien oma opetuskielen taitokin on puutteellinen. Pahimmassa tapauksessa opetetaan ja opiskellaan kielellä, jota kukaan ei kunnolla osaa. Oppikirjatkin on kirjoitettu samalla kielellä.on julistanut vuoden 2019 kansainväliseksi alkuperäiskielten vuodeksi. Se voi rohkaista käyttämään enemmän vähemmistökieliä, jotta kielellinen diversiteetti voi säilyä. Maailmassa on arviolta 7 000 kieltä, suurin osa varsin pieniä. Keskimäärin näillä kielillä on muutama tuhat puhujaa. Puolet maailman kielistä on uhanalaisia.Kouluopetuksessa käytetään vain muutamaa sataa kieltä. Monikielisetkin maat käyttävät kouluopetuksessa usein vain yhtä kieltä. Kehittyvien maiden joukossa merkittäviä poikkeuksia ovat esimerkiksi Intia, Etiopia ja Filippiinit.Intian lähes jokaisessa osavaltiossa sen pääkieli on myös opetuskieli, ja kouluissa käytetään kymmeniä kieliä. Etiopiassa useita paikalliskieliä käytetään perusasteen kahdeksannelle luokalle saakka. Filippiinit on muuttanut lainsäädäntöään, ja ensimmäisillä luokilla käytetään jo kymmeniä filippiiniläisiä kieliä. Kuitenkin myös näissä maissa miljoonat vähemmistökieliä puhuvat lapset yrittävät edelleen selvitä koulusta kielellä, jota he eivät kunnolla osaa.Kieli on keskeinen väline lähes kaikessa oppimisessa. Siksi äidinkielen merkitys korostuu juuri alku- ja perusopetuksessa. Tämä unohdetaan usein koulujen opetuskielestä päätettäessä. Kielen käyttö koulutuksessa myös vahvistaa sen asemaa ja hidastaa pienten kielten kuolemaa.Monikielisissä maissa olisi harkittava, mitä kieliä kouluissa käytetään, jotta kaikille kansalaisille taattaisiin samanlaiset mahdollisuudet peruskoulutukseen ja siinä menestymiseen. Tällaisissa maissa paras vaihtoehto olisi äidinkieleen perustuva monikielinen opetus.kansainvälisten kielten lobbarit väittävät, että esimerkiksi englanniksi opiskelu myös ei-englanninkielisissä maissa voi taata hyvän tulevaisuuden. Japani, Etelä-Korea, Suomi ja monet muut Euroopan maat ovat esimerkkejä siitä, että laadukas koulutus voi perustua lasten äidinkieleen, ja että vieraita kieliä voi oppia hyvin, vaikka niillä ei muita oppiaineita opetetakaan. Kansainväliset tutkimustulokset ovat yksimielisiä äidinkielisen opetuksen hyödyllisyydestä.Vaikka suurin osa näistä asioista on suomalaisille itsestään selviä, monissa maissa ne ovat harvoin päätöksenteon perusteina. Äidinkielinen alku- ja perusopetus voi parantaa ”vähemmistölasten” koulutusta merkittävästi ja pitkällä aikavälillä hyödyttää koko yhteiskunnan kehitystä.Monet niistä, jotka eivät ymmärrä tai puhu opetuskieltä, lopettavat koulunsa kesken. Turhautuneista, alisuoriutuneista nuorista aiheutuu sosiaalisia haasteita yhteiskunnalle laajemmaltikin.