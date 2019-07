Mielipide

on monien pulmien edessä. Suomen järvien kalaston monimuotoisuus on haaste kaluston hankinnassa, minkä vuoksi investoinnit voivat olla suuret. Ilmasto on myös haasteellinen – kesän lämmöstä kylmään talveen –, jolloin sääolot tekevät luontaisia katkoksia ammatin harjoittamiseen. Uusia toimintamalleja ei saada valmiina muista maista, vaan ne on luotava täällä, missä kalastaminen tapahtuu.arki ei muutenkaan ole ruusuista. Ammatin harjoittamiseen liittyvästä lupa- ja säännöspolitiikasta selviytyminen on jo sinällään saavutus. Harrastajakalastajien saaliit ovat osana markkinoita – tässäkin suhteessa ammattikalastaja on heikoilla. Ammattikalastaja noudattaa toimintamallia, jossa hän huolehtii kalan käsittelystä asiallisella tavalla. Tämä takaa hyvälaatuisen kalan tukkuportaalle saakka.Kalastaja on myös maksajan asemassa, kun kalakantoja hoidetaan. Hän kantaa vastuun alan maineen säilymisestä, kun harrastajat ovat tästä vastuusta vapaita. Kalastajan on myös katettava kustannukset saaliillaan, josta hän ei saa yhtään enempää rahaa kuin harrastajat.Mikäli kalastaja toimii vain varsinaisessa leipätyössään ja myy kalan tukkuportaille, kalasta saatu hinta on alhainen. Kun sesonkikalojen, esimerkiksi kuhan ja mateen, kilohinta jää kalastajalle viiteen euroon, se ei kalastajan mieltä paljon lämmitä. Moni kuluttaja ei myöskään tule ajatelleeksi kalatiskillä, että kalastajan osuus muikkukilosta jää pariin euroon.Maaseudun sivutoiminen kalastaja voi saada paremman hinnan, jos hänellä on aikaa harjoittaa jatkokäsittelyä ja suoramyyntiä. Tämä toimintamalli kuitenkin toteutuu harvoin.on paljon vesistöjä, ja järvemme ovat usein alikalastettuja. Järvet tarjoavat niin vapaa-ajan kalastajille kuin ammattikalastajillekin hyvin arvokkaan uusiutuvan luonnonvaran.On myös kalalajeja, jotka jopa vaativat kalastusta uusiutuakseen. Tähän tarkoitukseen on tarve usealle sadalle tai jopa tuhannelle täysipäiväiselle kalastajalle, jotka huolehtivat omalta osaltaan kalakannoista.Ammattikalastaja on usein hoitokalastusta tekevä ammattilainen, jonka opit voisivat olla myös malli harrastajille. Näin nykyistä useammat kalalajit saisivat huomiota.on kuitenkin käytännössä juuri päinvastainen. Erilaiset näkökannat ovat luoneet kirjavan vastakkainasettelun harrastajien, ammattilaisten ja virkamieskunnan välille. Sen seurauksena me kaikki kalamiehet ja -naiset olemme hyvin epäselvässä pykäläviidakossa. Ylilyöntejä varmasti tapahtuu, ja syyttävän sormi voi osoittaa moneen suuntaan.Kalastus tulisi järjestää järkiperäisesti. On alettava tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä. Tässä työssä niin Kalatalouden keskusliiton kuin Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestönkin pitää olla mukana. Myös Kaupan liiton olisi aika alkaa kantaa oma vastuunsa. Tulisi edistää uusien kalastajien tulemista alalle huolehtimaan siitä, että järviemme kalat olisivat aidosti lähiruokaa, jota ammattikalastajien kannattaa kalastaa.järvien maassa” järvet eivät ole kalastajille mikään kultakaivos, mutta ne tarjoavat pitkällä aikavälillä tuottavan luonnonvaran. Kalastajien saaminen järville on mahdollista ilman miljardi-investointeja.Suomalaisen kalan arvoa ei kuitenkaan voi mitata pelkästään rahassa. Se on tuote tai jopa käsite, jota useimmat haluavat syödä ja arvostaa.