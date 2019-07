Mielipide

Palkaton harjoittelu on epätasa-arvoista

Viime aikoina

on ollut paljon puhetta palkattomasta työharjoittelusta. Pidän tätä palkattomuutta joissakin tapauksissa epätasa-arvoisena.Valmistuin kaksi vuotta sitten media-assistentiksi. Jäin valmistumisen jälkeen työttömäksi, mutta sain palkattoman työharjoittelun, joka oli kokopäiväistä 40 tuntia viikossa. Olin tätä ennen ollut opiskelujeni aikana työharjoittelussa yhteensä seitsemän kuukautta. Työnantajien mielestä työkokemusta oli vielä liian vähän, joten pääsin vain palkattomaan harjoitteluun.Hain Kelalta tukea kolmen kuukauden työharjoitteluun. Sitä minulle ei koskaan myönnetty. Syyt tähän päätökseen olivat, että asun yhdessä kokopäivätöissä käyvän puolisoni kanssa ja olin allekirjoittanut työsopimuksen, jossa työtuntini olivat 40 tuntia viikossa. Te-toimistolta sain vastaukseksi, että työharjoitteluani ei katsota työllistäväksi toimenpiteeksi. Tapaustani käsitteli ainakin seitsemän eri virkailijaa.Minulle tuo palkaton työharjoittelu oli työllistävä toimenpide, sillä sain sitä kautta palkallisen työpaikan.Tämä on myös alan toimintatapa.Miksi palkaton työharjoittelu sitten on epätasa-arvoista? Moni nuori ei voi ottaa suurta lainaa. Epätasa-arvoiselta myös tuntuu, että joku tekee 40 tuntia viikossa töitä työpaikan eteen, kun toiset saattavat tehdä kaksi kertaa viikossa töitä ja saada Kelalta rahallista tukea.