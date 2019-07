Mielipide

Trump on rikkonut yhden kansain­välisen politiikan väsyneimmistä kliseistä

Liikenne­­valoissa

Yhtäältä

Trumpin

Elementeistä

viereesi pysähtyy aggressiivisesti mulkoileva mies. Valojen vaihtuessa renkaat ulvahtavat ja auto kiihdyttää vimmalla kohti seuraavaa risteystä – ja siellä odottavia punaisia valoja, jotka pakottavat kaaharin äkkijarrutukseen. Ja sama uudelleen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulkopolitiikka noudattaa tätä kaavaa. Ensin asiat ajetaan maksimaalisella paineella kriisipisteeseen. Ilma on sakeanaan uhkaa. Trump ei kuitenkaan hae konfliktia vaan ajaa tilannetta pisteeseen, jonka tarkoituksena on synnyttää toiveidensa mukainen diili, jonka vain hän kykenee kätilöimään.

Ongelma on, että Trumpin Cadillacin takapenkillä on joukko innokkaita yllyttäjiä, jotka toivovat, että hän ajaisi seuraavista punaisista läpi sotiin, joiden jälkeen Yhdysvallat pääsisi sanelemaan ehtojaan Pohjois-Korealle, Iranille tai vaikkapa Venezuelalle.

Toistaiseksi Trumpin jarruvalo on kuitenkin syttynyt ja hän on joko twiiteillään tai muilla toimillaan laskenut tilanteen intensiteettiä tai yksinkertaisesti vain päättänyt viime hetkellä välttää sotilaallisen yhteenoton.

on virkistävää, että Trump on rikkonut yhden kansainvälisen politiikan väsyneimmistä kliseistä, jonka mukaan suurvaltojen arvovalta on jatkuvasti pelissä ja sen puolustaminen vaatii tarvittaessa sotilaallisen voiman käyttöä.

Trump sanoutuu tästä perinteestä irti ja kykenee yksinkertaisesti päättämään toisin. Ei vaineskaan!

Toisaalta tämä on vaarallista, sillä se rikkoo ulkopolitiikan keskeistä hyvettä, toiminnan johdonmukaisuutta. Toisin kuin kiinteistöbisneksessä, kansallisessa turvallisuudessa ei myöskään voida suorittaa pelastautumista oikein ajoitetulla konkurssilla. Ydinaseiden maailmassa upporikasta ja rutiköyhää voi pahimmillaan pelata vain kerran.

Kaava on myös jo niin selkeästi havaittavissa, että haastajat ottanevat mahdollisesti kohdalleen osuvan "maksimaalisen paineen" hyppysellisellä suolaa. He voivat myös alkaa uskoa, että Trump ei koskaan kykene viemään maataan sotaan. Tämä voi itsessään houkuttaa alati provokatiivisempiin toimiin vaarallisin seurauksin.

toiminta on myös analyytikoille haaste. Juuri kun kuvittelet ymmärtäväsi, mistä käsillä olevassa tilanteessa on kyse, matto vedetään jalkojasi alta. Erityisen turhauttavaa lienee olla Trump-mielinen analyytikko Washingtonissa: Et oikein koskaan tiedä, mitä mieltä sinun tulisi asioista olla – ja kuinka pitkään.

Tätä Trump myös tavoittelee: Hän on sirkustirehtööri, joka ohjaa ja kuuluttaa maailmanpolitiikan seuraavan huikaisevan jännittävän käänteen. Jatkuu ensi jaksossa!

Mutta vaikka Trumpilla ei stra­tegiaa olekaan, niin Yhdysvalloissa sellainen on työn alla. Se pitää sisällään yhden periaatteen ja kolme elementtiä.

Hahmottuva uusi periaate on, että pitkään ilmaista tavaraa jakanut kauppa on nyt suljettu. Yhdysvallat ei enää suostu maksamaan kansainvälisen järjestelmän ylläpidosta tai muiden turvallisuudesta enempää kuin mitä se itse siitä hyötyy. Samalla Yhdysvallat vähentää vastuitaan ei-kriittisiksi koetuilla alueilla, muun muassa Afrikassa.

keskeisin on Kiinan nousun patoaminen ja vastustus. Yhdysvallat vyöttää nyt itseään uuteen kylmään sotaan ja viestittää valmiuttaan käydä sitä tarvittaessa myös kuumasti.

Venäjä on toinen elementti ja se pitää sisällään paradoksin. Se nähdään vakavana uhkana, mutta samalla myös heikkona alueellisena kiusankappaleena, jonka aika hoitaa maan ajautuessa kasvavaan heikkouden tilaan.

Kolmanteen elementtiin eli Eurooppaan on hahmottumassa aiempaakin paljon välineellisempi suhde. EU ei ole itseisarvo. Päinvastoin, lähes kaikki USA:n hahmottuvan strategian elementit tarkoittavat EU:lle ongelmia. USA:sta voi myös ajan mittaan olla kehittymässä yksi EU:ta rikki repivä voimakenttä lisää.

Trumpin diplomaattinen ajotapa heijastelee maailmanpolitiikan muutostekijöitä, mutta ei tarjoa niihin ratkaisuja. Pitkäjänteinen toiminta puuttuu. Sen sijaan Trump päätyy kiihdyttämään käynnissä olevaa muutosta. Joku muu joutuu aikanaan hakemaan haasteisiin toimivat vastaukset. Sitä odotellessa saamme jatkossakin jännittää, syttyvätkö Trumpin jarruvalot ajoissa.