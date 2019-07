Mielipide

Puola hukkasi solidaarisuuden

Bia­lystokissa

Osallistujia

Laki

järjestettiin toissa lauantaina ensimmäinen Pride-kulkue koskaan.Bialystok on 300 000 asukkaan kaupunki Puolan konservatiivisella raamattuvyöhykkeellä lähellä Valko-Venäjän rajaa. Bialystokin pormestari on sitoutumaton eikä kuulu Puolan valtapuolueeseen, kansalliskonservatiiviseen Laki ja oikeus -puolueeseen. Pormestari antoi Pridelle luvan, vaikka monessa muussa kaupungissa tapahtuma on kielletty.oli muutama sata. Moni mietti turvallisuuttaan. Syystä. He marssivat henkensä kaupalla.Paikalle tuli parituhatta vastamielen­osoittajaa. Katolinen kirkko järjesti julkisen rukoushetken. Vastamielenosoittajien tapahtumassa tanhuttiin kansallis­puvuissa. Homovastainen propaganda oli purrut, ja ihmiset heittelivät parvekkeilta munia.Sitten olivat ne, jotka halusivat hakata osallistujat. Joukossa oli äärioikeistolaisia huligaaneja ja uusnatseja, monella yllään samanlainen t-paita. Kulkuetta heitettiin kivillä ja pulloilla ja marssijoita pahoinpideltiin. Väkivalta oli suunniteltua.Bialystok on vuoden 2019 Stonewall. New Yorkissa vuonna 1969 Stonewall-nimisestä baarista alkaneista mellakoista on nyt 50 vuotta. Tuolloin poliisin väkivalta homoja vastaan oli käänne vähemmistöpolitiikassa. Mitä kääntyy nyt?EU-kansalaiset ovat vaarassa oman maansa politiikan vuoksi. Missä ovat EU:n arvot ja arvo, jos EU ja Suomi EU:n puheenjohtajana vain seuraavat sivusta perusoikeuksia rikkovaa ja vähemmistövihaa ruokkivaa Puolan hallitusta?ja oikeus -puolue rakentaa vähemmistöistä ja tasa-arvotoimijoista vihollista samaan tapaan kuin Venäjä. Kirkko ja konservatiivimedia tukevat.Tukea on monenlaista. Nationalistinen viikkolehti Gazeta Polska jakaa tarroja, joissa lukee ”LGBT-vapaa alue”. Tuomioistuin katsoi tarrat loukkaaviksi, mutta kustantaja jatkaa niiden jakamista. 1930-lukua lemuavalla uhmalla on sentään jokin hinta. Mainehaittaa pelkäävät kansainväliset jätit Shell ja BP päättivät, etteivät ne myy tarran sisältäviä lehtiä.Liberaali Gazeta Wyborcza -lehti aloitti oman kampanjan seksuaalivähemmistöjen ja myös hallituksen hampaisiin joutuneiden opettajien, vammaisten, tuomarien ja syyttäjien puolesta. Lehti liitti logoonsa tekstin: Vapautta ei ole ilman solidaarisuutta. Sama teksti oli sen kannessa vuonna 1989, kun Puolan kommunistijohto ensi kertaa vapautti lehdistöä.