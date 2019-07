Mielipide

Jako vieras- ja tulokaslajeihin on kyseenalaista

Rautavaaralla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

havaitun sakaalin oikeutta jatkaa jolkotteluaan maamme rajojen sisäpuolella on perusteltu sillä, että kyseessä on tulokas­laji. Tulokaslajit saapuvat maahan ilman ilmeistä ihmisen apua.Jako tulokaslajeihin ja ihmisen tahallisella tai tahattomalla avulla leviäviin vieraslajeihin on kyseenalainen.Ihminen on vuosituhansien ajan luonut maatalousympäristöjä, joissa jotkin lajit viihtyvät toisia paremmin. Ilman käynnissä olevaa ilmastonmuutosta moni laji leviäisi Suomeen paljon hitaammin, jos ollenkaan.Muun muassa näistä vaikutustavoista on vaikea sanoa, ovatko ne ihmisen ilmeistä apua hyötyvien lajien levittäytymiselle.Jaottelussa on myös taustalla aatteellinen tai ympäristö­eettinen näkemys, jonka mukaan ihmisen pitäisi vaikuttaa luonnon tapahtumiin mahdollisimman vähän. Näin ollen ­omatoimisesti rajan ylittäneet lajit edustaisivat luontaista ­kehitystä ja olisivat siis ­tervetulleita ja lähtökohtaisesti suojeltavia.Johtopäätös on kuitenkin ristiriitainen, koska ihminen vaikuttaa ympäristöönsä joka tapauksessa. Lisäksi johtopäätös rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen.Pitänee paikkansa, että toisilta mantereilta uudelle alueelle tuodut tai päätyneet vieraslajit voivat tulokaslajeja todennäköisemmin aiheuttaa odottamattomia muutoksia alueen eko­systeemiin.Ei kuitenkaan voida sanoa, että lähialueelta peräisin oleva tulokas- tai vieraslaji ei pystyisi vastaavaan.Ehkä olisi viisainta mahdollisuuksien mukaan lajikohtaisesti arvioida, ovatko sakaali ja muut tulossa olevat lajit vain lisiä maamme eliöstöön vai uhka nykyiselle ekosysteemille ja ihmisen elinkeinoille.Pohjimmiltaan kyseessä on eettinen valinta siitä, kuinka paljon ja kuinka tarkoituksellisesti ihminen saa luontoon vaikuttaa.