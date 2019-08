Mielipide

Ensikertalaiskiintiöiden takia monella korkeakouluun hakevalla on edessään paluu lukioon

ensikertalaiskiintiötä korkeakouluihin uskallettiin hakea. Nyt uusia hakijoita pelottaa ensikertalaisstatuksen menettäminen. Välivuosien pitäjien määrä on ymmärrettävästi vain kasvanut.Ennen aloille pääsi sisäänpisteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä. Nyt ensikertalaiskiintiöt mahdollistavat sen, että ensikertalainen voi tulla valituksi heikommilla pisteillä ja ei-ensikertalainen voi jäädä paremmilla pisteillä ulkopuolelle.järjestelmä luo umpiperäisyyttä, jota suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei pitäisi olla lainkaan. Alan vaihtamisesta on tullut vaikeaa, koska ilman ensikertalaisstatusta kilpaillaan vähemmistä paikoista ja niille syntyy tunkua.Miksi? Koska on luonnollista, että ihminen ei tiedä lukioikäisenä tai välttämättä koskaan täysin lopullisesti sitä, mitä elämältään haluaa. Koska ihminen voi haluta elämältään eri aikoina eri asioita ja samanaikaisestikin useita eri asioita.Tutkintoja myös arvostetaan tässä yhteiskunnassa niin paljon, että niitä halutaan ja on pakkokin hankkia, mielellään vaikka useampia. Ihmisen pitäisi voida tarpeen tullen valita toisin. Mihin jäivät elinikäisen oppimisen teesit?voi olla edessään pitkä ja kivinen tie uuteen tutkinto-ohjelmaan. Prosessiin saattaa kulua vuosia tai loppuelämä.Mahdollisuuksiaan parantaakseen on todennäköisesti palattava lukioon, koska eri aineiden merkitys on muuttunut. Ylipäätään ylioppilastodistuksen merkitys on vahvistunut.Kymmenen vuotta sitten ei istuttu koko kesää kirjastossa lukemassa ylioppilaskirjoituksiin. Lukio ei tuolloin ollut kolmevuotinen painekattila, jossa kipuiltiin oikeiden ja väärien valintojen äärellä, vaan laitos, jossa opiskeltiin sitä, mikä oli mielenkiintoista.synti lienee lyhyt matematiikka. En ole kymmeneen vuoteen tarvinnut juuri muita laskutoimituksia kuin miinus-, plus-, jako-, kerto- ja prosenttilaskuja. Suurin osa lyhyestäkin matematiikasta on siis jäänyt hyödyntämättä – eikä yhtään kertaa ole tarvinnut derivoida.Ilmeisesti pitkä matematiikka olisi kuitenkin pitänyt ehdottomasti kirjoittaa.aikuislukiot ovat valmiita vastaanottamaan ne opiskelijat, joiden on uusien tuulten puhaltaessa tultava korottamaan vanhoja arvosanoja ja kirjoittamaan uusia aineita.Kaikki maksaa: esimerkiksi aikuislukion lukukausimaksut, ylioppilaskokeiden tutkintomaksut, kurssikirjat ja tietokoneet. Myös aikaa kuluu, ja se voi olla pois jopa työelämästä.Toivottavasti yhteiskunnalla on varaa tukea näitä umpiperiin joutuneita lukion uusijoita.