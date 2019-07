Mielipide

Yhden velvollisuus on toisen etuoikeus

ja sen rahoitus ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka samasta asiasta voi puhua niin oikeutena kuin velvollisuutenakin tai jopa pakkona.Mitä kauemmaksi historiaan tai kohti kehittyviä maita mennään, sitä enemmän koulutus näyttäytyy tavoiteltavana etuoikeutena suoritettavan pakkopullan sijaan.Eri maiden välillä on myös yhä tuntuvia eroja siinä, kuka lystin maksaa, ja ainahan sen joku maksaa. Opetusta antavat enimmäkseen alan ammattilaiset, ja oppimateriaalitkin on joku laatinut. Opintoaikana pitää myös asua ja syödä.väki saattaakin hämmästellä, kuinka yliopisto-opiskelijoiden etujärjestö Suomen ylioppilaskuntien liitto vieroksuu valtion takaamaa, halpaa ja kohtuullisessa ajassa valmistuvalle osin hyvitettävää opintolainaa ”pakkovelkaantumisena”.Eihän siitä ole kuin tovi, kun opintolainan valtiontakauksesta ei ollut tietoakaan, vaan takaajat piti löytää itse. Pankitkaan eivät mainostaneet huoletonta opiskeluaikaa ja opintolainaa vaikka vaatteiden ostoon tai matkusteluun, kuten nyt.Suomi on siitä erikoinen maa, ettei opiskelijan tarvitse maksaa itse opiskelusta mitään edes korkeakoulussa. Toisella asteella eli ammattikoulussa ja lukiossa kuluja voi kertyä jopa pari tuhatta euroa itse hankittavista välineistä ja materiaaleista, kuten kokkiveitsistä ja kirjoista.Opintotuen uusi oppimateriaalilisä tuo helpotusta köyhimpien perheiden jälkeläisille, mutta vaatimukset ”aidosti” maksuttomasta toisesta asteesta ovat voimistuneet.Antti Rinteen (sd) hallitus saikin kirjattua ohjelmaansa demarien pitkään tavoitteleman oppivelvollisuusiän noston 18 vuoteen ja maksuttoman toisen asteen.Perustelut ovat tuttuja viiden vuoden takaa, kun Sdp viimeksi ajoi pidennystä oppivelvollisuuteen: peruskoulupohjalta ei enää työllisty, ja lisäoppi ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja jopa rikollisuutta.Koulupakko tuskin on omiaan motivoimaan kouluallergikkoja, jotka tarvitsisivat erityistä tukea jo varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa. Kouluallergia ei Suomessa ole kovin yleinen ilmiö, vaan käytännössä kaikki peruskoulun päättävät pyrkivät jatko-opintoihin. Koulutustakuu on myös jo toteuttanut toisen asteen oppioikeuden, sillä lähes kaikki myös pääsevät jonkinlaisiin jatko-opintoihin.Yleistä sen sijaan etenkin ammattikoulussa on opintojen keskeyttäminen, jota kaksi pakollista lisävuotta tai maksuttomuus tuskin ratkaisevat, sillä kesken jääneiden opintojen taustalla on useimmiten sosiaalisia ongelmia tai vääriä alavalintoja.Hallitusohjelma lupaakin oppivelvollisuusiän noston lisäksi tukea myös oppilashuoltoon. Silti linjaus jättää jäljelle kysymyksen, olisiko noin 120 miljoonalle eurolle vuodessa ollut parempaakin käyttöä.lapsia koskeva eli universaali oppivelvollisuus tuli Suomessa voimaan lähes sata vuotta sitten.Moista ”pakkolakia” myös vastustettiin – ja melko samoin argumentein kuin nyt velvollisuuden laajentamista: uudistus sysäisi kasvatusvastuuta yhteiskunnalle, jolle koituisi myös lisäkustannuksia.Tarve oli kuitenkin suuri, sillä vain kaksi kolmesta lapsesta kävi tuolloin kansakoulua.Keväällä 1921 kirkollis- ja opetusministeri Niilo Liakka pääsikin panemaan puumerkkinsä lakiin oppivelvollisuudesta, joka tarkoitti ”sen tieto- ja taitomäärän saavuttamista, joka kansakoulussa annetaan”.”Tylsämieliset lapset” oli alkuun vapautettu velvollisuudesta kokonaan ja ”heikon käsityskyvyn” omaavat osittain.Sadan vuoden takainen laki sisälsi myös modernilta vaikuttavia joustoja ja velvollisuuksia koulutuksen järjestäjille: Kouluun ei ollut pakko mennä, jos opetusta sai kotona. Ison kunnan piti antaa erityisopetusta heikoimmille oppilaille.Oppivelvollisuuden alkupää oli sama kuin nyt eli se kalenterivuosi, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyi 13-vuotiaana, kun nyt se päättyy käytännössä 16-vuotiaana.Jo vuonna 1921 lapsen huoltajaa uhattiin oppivelvollisuuden laiminlyönnistä 200 markan sakolla. Uhkasakkoja on vielä 2000-luvullakin jaeltu.Laillisuusvalvojat ovat moittineet hallinnollista pakkokeinoa liian järeäksi yksilön oikeusturvan kannalta. Ehkä sakonkin vastedes maksaisi yhteiskunta, jolle hallitus nyt haluaa lisää kasvatusvastuuta.