Parempi elämä voi alkaa yksinkertaisesta päätöksestä

kesä kääntyy syksyksi, moni asettaa itselleen jälleen uusia tavoitteita.Usein ne liittyvät jollain tavalla parempaan elämään. Syön terveellisemmin, nukun enemmän, liikun säännöllisesti.Motivaation ylläpitämisestä on kirjoitettu lukemattomia lehtijuttuja. Usein suositellaan maltillista aloitusta, tavoitteiden kirjaamista, itsensä palkitsemista.Välillä treeniohjeissa painotetaan lihaskuntoa, toisinaan ketteryyttä, joskus liikkuvuutta. Ruokavaliossa vältellään milloin lihaa, milloin viljoja, milloin sokeria.Toistuville liikunta- ja ruokavaliojutuille on helppo irvailla, mutta itse asia on vakava. Joka viides suomalainen ei harrasta minkäänlaista liikuntaa. Normaalipainoiset aikuiset ovat Suomessa vähemmistö. Lähes joka neljäs lapsi tai nuori on ylipainoinen. Liikkumattomuudesta ja ylipainosta seuraa monenlaisia sairauksia.pystyy toki jossain määrin ohjailemaan toimintaamme. Nykyinen hallitus selvittää sokeriveron käyttöönottoa. Helsinki tavoittelee lihan- ja maidonkulutuksen puolittamista seuraavien kuuden vuoden aikana. Koululaisten liikkumista tukevaa Liikkuva koulu -ohjelmaa on tarkoitus laajentaa.Suuri vastuu jää kuitenkin vääjäämättä yksilölle.Koskaan ei voi tietää, mistä herätys omien elämäntapojen viilaamiseen tulee. Jollekin siihen voi riittää yksi juttu – inspiroiva onnistumistarina, asiantuntijalääkärin kolumni, motivoiva henkilöhaastattelu. Ihmisten puhuttelemisessa laadukas, tutkittuun tietoon perustuva lifestylejournalismi on usein avainasemassa.Suhtaudu siis tänä syksynä lukemaasi avoimin mielin. Ehkä inspiroidut.myös hyödyntää tilaisuuden jakaa tässä oppini, jonka avulla lopulta onnistuin jättämään liikkumiseen liittyneen loputtoman jojoilun taakseni. Se kuuluu seuraavasti:Jos olet päättänyt liikkua, älä jätä sitä väliin. Tärkeintä on mennä suunnitellulle treenipaikalle, pukea liikuntavaatteet ja tehdä jotain. Näin liikkumisesta tulee vähitellen rutiini.Ja sitä kautta ehkä vähitellen ilon ja hyvän olon aihe.Hyvä ruoka ja liikunta ovat ihania asioita elämässä, ja olisi kaikkien etu, jos yhä useampi suomalainen oppisi nauttimaan niistä.