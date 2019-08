Mielipide

Energiamuotoja on siirtomaksuja määriteltäessä kohdeltava tasa-arvoisesti

on ollut esillä, että hallitus olisi tuomassa sähkön siirtohintoja hillitseviä lakimuutoksia eduskuntaan jo tulevana syksynä. Keinoina on mainittu muun muassa siirtohintojen vuosikorotuskaton kiristäminen ja siirtohintojen alituottojen jaksotusajan pidentäminen.Tässä yhteydessä on syytä huomioida myös muut sähköön verrattavissa olevat energiamuodot ja niiden hinnoittelun säätely.Esimerkiksi pääkaupunki­seudulla on kymmeniä­tuhansia kotitalouksia, joiden keitto­energiana on kaasu. Kaasu on suosittu energiamuoto esimerkiksi ravintolatoiminnassa. Lisäksi kaasua voidaan käyttää kiinteistöjen lämmitykseen.Näihin kaikkiin käyttö­muotoihin liittyvät energian siirtomaksut, jotka viime vuosina ovat nousseet säännönmukaista 15 prosentin maksimivuosivauhtia.Kuluttaja on kaasua käyttäessään aivan samanlaisessa asemassa kuin sähköntoimituksessa. Molemmat ovat välttämättömyyshyödykkeitä.Jakeluyhtiöt hallitsevat markkinoita monopoliasemassa, ­eikä yksittäisellä kuluttajalla käytännössä ole realistisia mahdollisuuksia energiamuotonsa vaihtamiseen.Jättämällä kaasunsiirto nyt esitetyn säätelymuutoksen ulkopuolelle mahdollistetaan eriarvoiset toimintamallit keskenään verrannollisilla markkinoilla.Toivottavasti hallitus tarkastelee asiaa kokonaisuuden kannalta.