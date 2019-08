Mielipide

Asap Rocky ja paronin oppi

Montesquieu

viime aikoina pohtinut, mitä 1700-luvun ranskalais­paroni olisi ajatellut amerik­kalaisesta rapmusiikista. En kyllä tiedä, eikä se ole kovin oleellista. Sen sijaan luulen tietäväni, mitä paroni Montesquieu olisi ajatellut jenkkiräppäri Asap Rockyn tapauksesta Ruotsissa. Se on oleellista.oli juristi ja filosofi, joka kolmisensataa vuotta sitten muotoili oppinsa vallan kolmijaosta. Se on yhä yksi länsimaisen demokratian peruspilareista. Asap Rocky on yksi nykyräpin peruspilareista, jota epäillään Ruotsissa pahoinpitelystä. Oikeutta käytiin tällä viikolla, ja nyt odotetaan tuomiota.Montesquieun ja Asap Rockyn tiet kohtasivat epätodennäköisellä tavalla, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui räppärin pidätykseen. Trump aloitti Twitter-pommituksen, jossa ei säästelty versaalia. Trumpin mielestä Ruotsin johto saisi muistaa, mitä amerikkalaiset ovat heidän maansa eteen tehneet, keskittyä omiin ongelmiinsa ja vapauttaa räppärin. Tästä Montesquieu ei olisi pitänyt.metelöinti on toki populistista kohinaa, jolla presidentti liehittelee maansa viihde-eliittiä ja afroamerikkalaista vähemmistöä. Näiden parissa hänen suosionsa on vähintäänkin vähäinen. Mutta on kyse muustakin. Kun maailman johtavan demokratian päämies ohjeistaa yhtä maailman perinteisimmistä demokratioista puuttumaan oikeuslaitoksen toimintaan, ollaan hämmentävän asian äärellä.Montesquieu halusi erottaa lainsäädäntö-, tuomio- ja toimeenpanovallan toisistaan. Se suojaisi kansalaisia vallanpitäjien mielivallalta ja vallan väärinkäytöksiltä. Ja niin se on tehnytkin. Kun Trump vaatii Ruotsin poliittista johtoa vapauttamaan oikeusprosessissa olevan henkilön, hän talloo isoja periaatteita.Montesquieun ajatuksia haastetaan muuallakin. EU on puuttunut jäsenmaidensa pyrkimyksiin rajoittaa oikeuslaitosten riippumattomuutta. Tuore EU-puheenjohtajamaa Suomi on saanut osansa kiistassa, kun EU:n hampaisiin joutunut Unkari on ryöpyttänyt Suomen oikeuslaitosta tarkoitushakuisin väittein.Yhdysvaltain-suurlähettiläältä Karin Olofsdotterilta penättiin Ruotsin vastausta Trumpille, hän sanoi kommentoimisen olevan ”erittäin vaikeaa”, sillä asia nyt ei vain kuulu poliitikoille. Se oli tärkeä vastaus, joka olisi ollut erään paronin mieleen.