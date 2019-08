Mielipide

Kaupan tuotemerkeistä on hyötyä kuluttajille – nyt hallituksen pyrkimykset herättävät huolta ja hämmennystä

Antti Rinteen (sd)

hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että päivittäistavarakaupan ylivoimaista neuvotteluasemaa hillitään lainsäädännöllä. Kirjauksen yhteydessä mainitaan erikseen private label -tuotteet eli kauppojen omat tuotemerkit. Hallituksen pyrkimys on herättänyt huolta ja hämmennystä sekä kaupan alalla että kuluttajien parissa.Kaupan omien tuotemerkkien – esimerkiksi Keskon Pirkka-tuotteiden ja S-ryhmän Rainbow-tuotteiden – menekki on viime vuosina kasvanut, kun hintatietoiset kuluttajat ovat etsineet aiempaa edullisempia vaihtoehtoja ostoskoreihinsa.Kaupan omien tuotemerkkien osuus elintarvikeostoista on Suomessa noin neljännes, ja kauppaketjuilla on muutenkin paljon valtaa tuotevalikoimaan.omien tuotemerkkien määrän kasvu hyödyttää kuluttajia laajentamalla tuotevalikoimaa ja alentamalla hintoja. Toisaalta valikoima voi pitkällä aikavälillä kaventua, sillä kaupan omien tuotemerkkien yleistyminen saattaa vähentää innovointihalukkuutta elintarviketuotannossa.Kehitys voi myös johtaa siihen, että vähittäiskaupan neuvotteluvoima suhteessa elintarvikkeiden valmistajiin kasvaa entisestään. Kauppa pystyy kilpailuttamaan valmistajia kätevästi esimerkiksi nettihuutokauppojen avulla.Kaupan neuvotteluvoiman edessä elintarvikevalmistajilla ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin tuottaa kauppaketjujen tilauksesta private label -tuotteita. Se on käytännössä usein edellytys sille, että valmistajat saavat hyllytilaa myös omille brändituotteilleen.omat tuotemerkit heikentävät kuitenkin perinteisten merkkituotteiden menekkiä ja siten valmistajien katteita. Alihankkijan rooliin tyytyminen saattaisi heikentää valmistajien neuvotteluasemaa entisestään.Katteiden heikentymisen pelätään heikentävän myös elintarviketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystä. Elintarvikkeissa on yleensä verrattain huono tuotesuoja, ja toisten tuotteiden kopioiminen on helppoa. Jos kauppaketjut kopioivat järjestelmällisesti merkkituotteita omiin tuotemerkkeihinsä, yrityksiltä katoaa kannustin uusien tuotteiden innovoimiseen.suuret elintarviketuottajat valmistavat toki rinnan sekä omia tuotemerkkejään että kaupan merkkejä. Mittakaavaetuja pystyvät hyödyntämään erityisesti suuret yritykset, joilla on valtakunnallisesti merkittäviä markkinaosuuksia.Pienten ja keskisuurten tuottajien mahdollisuudet sekä omien että kaupan tuotemerkkien valmistamiseen ovat sitä vastoin heikot mittavan tuotannon volyymi- ja logistiikkavaatimusten takia. Kun tämä tosiasia yhdistetään jatkuvasti kovenevaan kilpailuun kauppojen hylly­tilasta, toimintaympäristö on erityisen vaikea eri tuoteryhmien kakkos- ja kolmosbrändeille.kaupan omat tuotemerkit voivat tarjota pienille yrityksille ponnahduslaudan markkinoille. Esimerkiksi luomuelintarvikkeiden myynti on kasvanut eniten nimenomaan kauppojen omissa tuotemerkeissä.Luomuelintarvikkeiden tuottajat ovat usein mikro- tai pk-yrittäjiä, ja saatavuus- ja markkinointiongelmien vuoksi heidän on perinteisesti ollut vaikea saada tuotteitaan kauppojen hyllyille. Myynti kaupan omien tuotemerkkien kautta auttaa jakamaan markkinoinnin ja logistiikan kuluja sekä muuta tuotantoon liittyvää kustannustaakkaa. Kaupan omat tuotteet ovatkin lisänneet luomuruuan menekkiä.omat tuotemerkit voivat helpottaa myös tuottajien pääsyä maailmanmarkkinoille. Kansainvälistyminen on kustannustehokkaampaa keskitettyjen brändien avulla.Saksalainen kauppaketju Lidl on jo vuosia vienyt suomalaisia elintarvikkeita Eurooppaan ketjun omien tuotemerkkien alla. K-ryhmä puolestaan aloitti vuonna 2017 Kiinassa ruuan verkkokaupan, jossa ketjun omilla tuotemerkeillä on keskeinen asema.Omilla tuotemerkeillään kauppaketjut ottavat päävastuun markkinoiden laajentamisesta, myyntisuunnitelmien laatimisesta ja brändin rakentamisesta ulkomaiden kohdemarkkinoilla. Tämä voi edesauttaa erityisesti alan pk-yrityksiä avaamaan ovia vientiin.