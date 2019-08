Mielipide

Sairaanhoitajana olen nähnyt, kuinka kollega toisensa jälkeen muuttuu kyyniseksi ja välinpitämättömäksi

seurannut keskustelua hoitoalan arvostuksesta ja palkkauksesta mielenkiinnolla. Kouluttauduin sairaanhoitajaksi vasta aikuisiällä miettimättä sen kummemmin palkkausta tai arvostusta alaa kohtaan. Todistukseni olisi riittänyt moneen muuhunkin, mutta koin hoitoalan silloin – noin viisitoista vuotta sitten – omakseni.työvuosien aikana olen saanut kokea todellista työn iloa. Olen saanut työkavereistani elinikäisiä ystäviä. Asiakkaiden kohtalot ovat valvottaneet minua öisin. Töistä pois ajaessani olen joskus itkenyt maailman julmuutta. Olen pitänyt kädestä kuolevaa, haurasta ihmistä ja lohduttanut surevia omaisia. Pitkän elvytyksen jälkeen olen saanut todeta, että emme pystyneet parempaan. Yritimme kaikkemme.Olen antanut lääkkeitä ihmisille ilman, että olen saanut kunnon perehdytystä. Hoitovirheen sattuessa olen itse vastuussa teoistani.joutunut opettelemaan omia rajojani. Että jaksaisin olla läsnä myös omalle perheelleni. Että työ on työtä. Että jatkuva paine, kiire, potilaiden tarpeet ja omaiset eivät imisi minua kuiviin. Että jaksaisin kaiken keskellä hymyillä, lohduttaa, kannustaa ja samaan aikaan myös luottaa omaan ammattitaitooni. Että selviän sairaanhoitajana myös lähihoitajan, farmaseutin, lääkärin, sihteerin, psykologin, laitoshuoltajan ja fysioterapeutin tehtävistä.Sairaanhoitaja ei voi sanoa, että ”ei kuulu minulle”. Sairaanhoitaja huolehtii alusastiat, oksennukset, lääkityksen, ruokailun, liikkumisen avustamisen, lääkäreiden avustamisen, jatkohoidon järjestämisen ja ohjauksen. Sairaanhoitajan ajatellaan selviävän näistä ja paljon muusta.Usein kohtaan lääkäreitä, jotka ovat vasta uransa alussa. He tarvitsevat apua. Hyvin usein yhteistyö sujuu mutkattomasti. Molemmat ammattiryhmät kunnioittavat toistensa ammatti­taitoa. Ilman hoitajia lääkäreiden työ olisi usein mahdotonta, ja sama toisinpäin.vain löydän kuitenkin itseni tilanteesta, jossa koen, että ammattitaitoani ei arvosteta. Ei riitä, jos itse arvostan osaamistani. Sillä arvostuksella ei elä. Sillä ei makseta talolainoja tai hankita lapsille uusia vaatteita.Näiden vuosien aikana olen saanut nähdä, kuinka iloinen ja innostunut kollega muuttuu kyyniseksi ja välinpitämättömäksi. Kunhan selviää päivästä toiseen, vuorosta toiseen. Mielessäni on todellinen hätä kaikkien meidän puolesta.Ihmiset ovat entistä monisairaampia. Turhia ja kalliita tutkimuksia tehdään päivittäin sairaaloissa. Liikuntakyvytön ihminen joutuu kokemaan kärsimystä tuskallisten toimenpiteiden vuoksi. Kuolevalta otetaan verikokeita joka aamu. Hauraalle vanhukselle tehdään toimenpiteitä, joista saadaan kyllä diagnoosi, mutta tilannetta ei enää voida korjata.kaikki saa minut surulliseksi ja turhautuneeksi. Menetän työn ilon, jota meidän jokaisen tulisi voida tuntea.Meillä kaikilla on vastuu siitä, että jatkossakin saamme hyvää ja tarpeenmukaista hoitoa sekä ammattitaitoista henkilökuntaa. Jos hoitajien työ ei saa osakseen sille kuuluvaa arvostusta, näin ei todennäköisesti tule tapahtumaan.