Leikkipuistossa olisi kaivattu välittävää aikuista

lapseni harjoittelevat kahdestaan leikkipuistossa käymistä Helsingin alueella. Hiljattain asukaspuistossa sattui leikkien lomassa vahinko, ja toinen heistä satutti päänsä. Suurilta vahingoilta onneksi vältyttiin – tuloksena oli itku ja iso kuhmu.Parivaljakkoon sen sijaan vaikutti vahvasti puistossa olleiden aikuisten käytös: yksikään muiden lasten vanhemmista tai asukaspuiston henkilökunnasta ei lähestynyt itkevää lasta tai hänen sisarustaan tiedustellakseen heidän vointiaan tai sitä, pärjäävätkö he vahingosta huolimatta. Sen sijaan parivaljakko kuuli, kun lähistöllä seisoneet vanhemmat keskustelivat vahingosta omien lastensa kanssa.Olemme perheenä hämmentyneitä aikuisten käytöksestä. Ymmärrämme täysin, että lapsemme käyvät puistoissa omalla vastuullamme ja vahingon sattuessa vastuu on meidän vanhempien. Toivoisin kuitenkin pieniä yhteisöllisiä eleitä, etenkin kun kyseessä ovat lapset. Se ei vaadi paljon – muutama sanakin voi riittää –, mutta parhaimmillaan nämä eleet parantavat pahan mielen tai jopa estävät kuhmujen syntymisen.Itse tiedustelen itkevältä tuntemattomalta lapselta hänen vointiaan ja puutun vaarallisiksi katsomiini leikkeihin, koska toivon, että omien lasteni ollessa kyseessä joku ystävällinen aikuinen tekisi samoin. Koen myös, että se on kansalaisvelvollisuuteni. Uskon ja toivon, että tällä kerralla paikalla olleet aikuiset seurasivat tilannetta ja olisivat toimineet suuremman vahingon sattuessa.