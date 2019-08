Mielipide

Sähköpotkulauta passivoi – omien jalkojen käyttäminen olisi terveyden kannalta hyödyksi

eduista ja haitoista käydään vilkasta ja tunteikasta keskustelua. Näyttää siltä, että sähköpotkulautojen käytön lisäämistä pidetään hyvänä, vaikka potkulautoihin liittyy kuljettajien loukkaantumisriski eikä moni kuljettaja piittaa liikennesäännöistä.Asia, jota ei ole ainakaan julkisuudessa liioin käsitelty, on sähköpotkulautojen passivoiva vaikutus arkiliikunnassa.Sähköpotkulauta on ilman muuta koukuttavan kiva ja kätevä väline. Sen voi napata rapun pielestä, ajaa tarvitsemansa matkan ja jättää päätepisteeseen – usein valitettavasti vaikka keskelle jalkakäytävää. Käyttäjien pääosa on silmämääräisesti arvioituna iältään 15–40-vuotiaita. Siksipä palvelun järjestäjät laajentavat tarjontaansa opiskelijapaikkakunnille.Kansanterveyttämme vaivaavat liikunnan vähäisyys, liikalihavuus ja huono fyysinen kunto. Olisi tärkeää ja palkitsevaa totutella säännölliseen arkiliikuntaan.Sähköpotkulaudan sijaan olisi oivallista käyttää omia jalkoja kävelyyn bussipysäkille tai fillarilla polkemiseen. Hissin tai liukuportaiden sijaan kannattaisi käyttää rappuja. Esimerkiksi metron liukuportaita käyttäessään voisi kiivetä raput ylös sen sijaan että nököttää paikallaan ja tuijottaa kännykän ruutua. Tällaisen arkiliikunnan avulla lihakset rasittuisivat päivän mittaan aivan itsestään. Sillä olisi myönteinen, suurikin vaikutus fyysiseen kuntoon. Hyvä fyysinen kunto kohentaa samalla henkistä vireyttä.Sähköpotkulautoja mainostetaan energiaystävällisiksi. Tasetta heikentää, kun usein vierellä kulkee julkisen liikenteen ajoneuvo, jossa olisi kyllä tilaa potkulautailijalle.Olisiko päättäjien mietittävä näitäkin asioita pohtiessaan säädöksiä ja lupa-asioita?