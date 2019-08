Mielipide

Pimeä puoli vaanii vanhempaa, kun lapsi muuttaa pois kotoa

perheessä eletään nyt jännittäviä aikoja, kun nuori aloittaa opiskelun ja muuttaa pois kotoa.Vaikka asiaan olisi kuinka totutellut etukäteen, se on valtava muutos, josta selviytyminen ei ole itsestäänselvyys.Vanhempien on luonnollista jossain vaiheessa itsenäistyä. Heidän jäämisensä omilleen saattaa kuitenkin herättää nuoressa pelkoa ja ahdistusta. Miten vanhemmat selviävät arjessa? Missä he liikkuvat ja kuinka noloissa vaatteissa? Kenelle he valittavat? Kuka jättää tiskikoneen täyttämättä ja vaatteet lattialle? Kenen elämäntapoja he jatkossa paheksuvat? Tulevatko he toimeen kämppäkaverinsa kanssa?Pelot ovat ymmärrettäviä, mutta vanhempien on annettava tehdä omat virheensä. Nuoren täytyy osata pitää vanhempiaan sekä lähellä että loitolla, ja välillä heitä on syytä tökkiä kohti itsenäistymistä.kotiin jääneille vanhemmille on tunne siitä, että nuori on tarvittaessa saatavilla. Nuoren on hyvä viestittää, että hän on käytettävissä, kun neuvoja tarvitaan – oli sitten kyse digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttötuesta tai nuorisolaiskielen suomentamisesta.Apua ei kuitenkaan kannata väkisin tyrkyttää, sillä vanheneminen on herkkä vaihe. Kun vanhempi piirtää rajojaan, hän saattaa olla välillä myös julma. Niissä tilanteissa nuoren on säilytettävä malttinsa ja oltava avoin vanhemman viesteille.Hyvät kaveri- ja perhesuhteet sekä aktiivinen ja liikunnallinen toiminta tukevat itsenäistyvän vanhemman hyvinvointia, kehitystä ja oppimista.ilman nuoria on pimeätkin puolensa. Vapaudesta huumaantunut vanhempi voi villiintyä käymään ravitsemusliikkeissä yhä useammin, ja valvominen yli Kymmenen uutisten saattaa tulla tavaksi. Tämä kaikki vaikuttaa työsuorituksen tasoon.Myös harrastaminen saattaa vanhemmilla lähteä lapasesta. Jo pienikin annos sieniä, sisustuslehtiä tai rautakauppaa voi aiheuttaa vakavan riippuvuuden.Nuoren onkin syytä seurata vanhempien edesottamuksia ja tarvittaessa ohjata heitä oikeaan suuntaan hellin mutta päättäväisin ottein.Jotta vaativa elämänmuutos onnistuisi, nuoren on hyvä myöntää itselleen, että vanhempien nuoruus on ohi. Tämä saattaa herättää hankalia tunteita, mutta lopulta voi iloita siitä, että oma vanhempi pärjää. Täältä tullaan elämä!