Mielipide

Suomen tavoite saada hajottajat ruotuun on EU:lle tärkeämpää kuin nyt arvataankaan

Yhteisten

Unkarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fidesz-puolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unkarin

Suomen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on Suomen parhaillaan käynnissä olevan EU-puheenjohtajuuden päätavoite. Pitkään jatkunut arvojen polkeminen eräissä jäsenmaissa on saatava loppumaan. Jos muu ei auta, viedään näiltä mailta EU-tuet.pääministerin Viktor Orbánin hermostunut reaktio kertoo, että tavoite on oikea. Suoraan mielikuvitusmaailmasta otetuilla esimerkeillä Orbán hyökkäsi Suomea kohtaan. Hän kehotti unkarilaisia olemaan kärsivällisiä – Suomen puheenjohtajuus loppuisi aikanaan.Pääministeri Antti Rinteen (sd) vastaus virkaveljelleen elokuun alussa oli selväsanainen: jos kovistelu ei auta, vähennetään EU:n arvoja rikkovilta mailta tukiaiset, ja jos tämä ei tehoa, nettomaksajat vähentävät maksuosuuksiaan.Orbánille tilanne on hankala. Vallassa pysyäkseen hän tarvitsee rahaa EU:lta. Lähes neljä prosenttia maan kansantulosta syntyy EU-tukien generoimana. Kansalaista kohden laskettuna Unkari saa EU-maista eniten tukia. Rakennetuet ovat mahdollisuus ylläpitää laajaa, institutionaalista korruptiota. Unionimaiden joukossa Unkari on yksi korruptoituneimmista.pitkän valtakauden aikana Unkari on muuttunut yhden miehen ja yhden puolueen yksinvallaksi. Sitä on kutsuttu ”hybridiautokratiaksi” (Timothy Garton Ash), autoritaariseksi vaalidemokratiaksi (Etyj-tarkkailuraportti Unkarin huhtikuussa 2018 pidettyjen vaalien jälkeen) tai pehmeäksi yksinvallaksi. On makuasia, mitä nimeä järjestelmästä käytetään. Demokratiaa sellaisena kuin ymmärrämme sen länsimaissa ei Unkarissa enää ole.Unkarin johto ei kiellä pyrkivänsä eroon demokratiasta. Päinvastoin pääministeri Orbán on toistuvasti ilmoittanut tavoitteekseen ”illiberaalin demokratian” eli epävapaan demokratian.Nationalismia, äärikonservatiivista kristinuskoa ja erilaisia uhkakuvia toistavasta sisällöstä erottuu lähinnä yksi johdonmukainen ajatus: tavoite päästä irti niistä mekanismeista, joilla EU seuraa jäsenmaiden oikeuslaitoksen, sananvapauden ja tasa-arvon toteutumista.hallituksen ja sitä lähellä olevien tutkijoiden mukaan autoritaarinen hallinto tulee sallia entisille sosialistimaille EU:ssa. Se on maiden historiassa sääntö enemmän kuin poikkeus. Jos nämä maat halutaan pitää EU:ssa, niitä tulee arvioida eri mittareilla. Samaan hengenvetoon tuodaan esiin mahdollisuus, että maat muussa tapauksessa siirtyvät Venäjän vaikutuspiiriin.Näkemys omista säännöistä on absurdi. Samalla periaatteella mikä tahansa EU-maa voisi väittää olevansa historiansa vuoksi erityistapaus. Sääntöjen täytyy olla kaikille samat.EU-puheenjohtajuuden tavoite saada unionin hajottajat ruotuun on Euroopan unionille tärkeämpää kuin nyt arvataankaan.Yhteistyö EU-instituutioiden, muiden nettomaksajien ja ennen muuta ensi vuoden kesällä puheenjohtajavuoroon tulevan Saksan kanssa ratkaisee, miten ja millä aikataululla asiassa edetään. Suomen puheenjohtajuus tulee kestämään pidempään kuin Orbán toivoo.