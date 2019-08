Mielipide

Lapsiperheen ruokalasku halpeni kolmanneksen – ja muutos oli tavattoman yksinkertainen

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omassa

paljon kuin ihminen rakastaakin loputonta raahautumista halki Prismojen ja Cittareiden, mieleen hiipii ajatus, että homman voisi tehdä jotenkin muutenkin.Maaliskuussa päädyin kokeilemaan ruoan ostamista verkosta, eikä paluuta ole.verkkokauppa on Suomessa edelleen todella verkkaista moniin muihin maihin verrattuna. Esimerkiksi K-ryhmä tavoittelee tälle vuodelle 40 miljoonan liikevaihtoa, mikä on aivan mitätön osuus vähittäiskaupan useiden miljardien eurojen kokonaisuudesta.Vauhdin odotetaan kasvavan Suomessakin. Keskon ja S-ryhmän lisäksi kasvavilla markkinoilla toimii myös useita pieniä yrityksiä. Kannattavaa toiminta ei ole vielä pitkään aikaan.Kuluttajalle ruoan verkko-ostaminen on sen sijaan hyvinkin kannattavaa. Syynä on, että verkko-ostaminen vaikkapa kotisohvalla tekee suunnitelmallisuuden tavattoman helpoksi. 5–15 euron maksu kotiinkuljetuksestakin on pieni hinta, jos ostaa viikon ruoat kerralla.Eräiden tutkimusten mukaan puhelimen näprääminen supermarketissa lisää merkittävästi ostetun tavaran ja käytetyn rahan määrää. Seuraavaksi joku voisi tutkia, paljonko kulutus lisääntyy, kun kohteena on hypermarket ja mukana pari kolme väsynyttä lasta.Kotisohvalla ei ole myöskään paistetun leivän ruokahalua kiihottavaa tuoksua tai rationaalisen päätöksentekokyvyn ylikuormittavaa tavarapaljoutta. Eikä kauppalappukaan unohdu autoon tai keittiön pöydälle.kuuden hengen taloudessani muutos viikoittaisesta hypermarketreissusta viikoittaiseen verkkotilaukseen on ollut niin dramaattinen, että sitä on vaikea uskoa todeksi. Ruoka ostetaan edelleen hypermarketista, mutta nyt sen kerää ja tuo kotiin joku muu.Laskin perheemme ruokamenot lokakuulta ja tammikuulta. Summa on niin posketon, ettei sitä voi tähän painaa. Verkko-ostamiseen siirryttyämme kuukausittaisesta ruokalaskusta katosi huhti-, touko- ja kesäkuussa satoja euroja. Keskimäärin lasku halpeni kolmanneksen kuukaudessa.Suunnitelmallisuus vähentää kaupassakäyntien lukumäärää. Kun lokakuussa joku perheestämme kävi kaupassa 22 kertaa, huhtikuussa kertoja oli enää 14, verkkotilaukset mukaan lukien. Juuri tässä on homman juju. Mitä harvemmin lähikaupasta joutuu hakemaan puuttuvaa maitopurkkia, sitä harvemmin sieltä tullaan takaisin mukana sylillinen heräteostoksia.