Mielipide

Kuntien kaavamonopoli on syytä säilyttää

Nykyhallituksen

Nykyinen

Yleiskaavat

Nykyisistä

ohjelma lupaa uudistaa maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että päätavoitteina ovat hiilineutraali yhteiskunta ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.Näitä tavoitteita eivät edistä tähänastisen virkamiesvalmistelun luonnostelema kaavajärjestelmän muutos ja maanomistajan aloitteisiin perustuvan rakentamisen suosiminen.kaavajärjestelmä tunnistaa maakuntakaavat sekä kuntien yleis- ja asemakaavat. Maakuntakaavaa esitettiin sote-uudistuksen yhteydessä kehitettäväksi strategisempaan suuntaan. Nyt sote-uudistuksen mukana kaatunut maakuntauudistus ei luo tarvetta maakuntakaavan lainsäädännöllisiin muutoksiin. Keskeiset ratkaisut infra- ja suojeluverkostojen suhteen kaipaavat yhä oikeusvaikutteisen maakuntakaavan turvaa.Vastoin julkilausuttua tavoitetta kaavoituksen sujuvoittamisesta uudistuksessa on luonnosteltu uutta kaupunkiseutukaavaa maakuntakaavan ja kuntakaavojen välimaastoon. Tämä hyvältä tuntuva idea on lähtöisin hallitusohjelmankin hyviksi tunnistamista mal-suunnitelmista. Näissä asumisen ja liikenteen lisäksi kunnat ovat määritelleet kaupunkiseudun maankäytön rakenteen.Tämä työ on kuitenkin elimellisesti liittynyt valtion ja kuntien vapaaehtoisiin mal-sopimuksiin eikä se kaipaa ­nimenomaista lainsäädäntöä tuekseen.Kaupunkiseutukaavan olennainen heikkous on myös sen ratkaisematon päätöksentekojärjestelmä. Siksi on parempi turvautua kuntaliittopohjaiseen maakuntakaavaan ja kuntien yleis- ja asemakaavoihin.ovat keskeinen osa kuntien tulevaisuutta luovaa strategiatyötä. Yleiskaavoja toteutetaan asemakaavoilla. Näiden kahden kaavatason erot ovat olennaisia. Rakentamisen ajoitus, kunnallistekniset investoinnit, liikennejärjestelyt ja maapoliittiset sopimukset ratkaistaan vasta asemakaavojen yhteydessä. Yhdellä kuntakaavalla ei voi olla samalla kertaa pitkän aikajänteen roolia ja toteuttamiseen oikeuttavia määräyksiä.Esitetty kuntakaava soveltuu virkamiesarvionkin mukaisesti ensisijaisesti pieniin maaseutukuntiin. Maankäytön keskeiset muutokset kohdistuvat kuitenkin kaupunkeihin, joilla tulee olla kyky ohjata erikseen yleisellä ja tämän jälkeen yksityiskohtaisella tavalla maankäyttöään.kaavoista oikeusvaikutuksiltaan merkittävin on asemakaava. Asemakaavassa maanomistajalle ja kunnalle syntyy oikeuksia ja velvollisuuksia maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kolmenkymmenen erillislain perusteella.Nyt maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa on väläytelty vain yhtä kunnan hyväksymää kuntakaavaa. Samanaikaisesti luotaisiin maanomistajille oikeus laatia omia kaavojaan ja höllennettäisiin rakentamista suoraan rakennusluvalla.Nämä uudistukset heikentäisivät kuntien maankäytön pitkäjänteistä kehittämistä ja loisivat rakentamiseen lisää sekavuutta.Yhdyskuntarakenteen kehitys sirpaloituisi kuntien ohjauskyvyn heikentyessä.Hallituksen on syytä palata uudistuksen päätavoitteisiin ja oman ohjelmansa mukaisesti säilyttää kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia.