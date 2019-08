Mielipide

Kaikkia kuntia ei pitäisi ahtaa samaan muottiin

on totuttu pitämään maana, jossa kuntien asema on vahva ja paikallinen itsehallinto on lailla turvattu.Itsehallintoa uhkaavat kuitenkin valtion tiukasti sääntelemien tehtävien aiheuttama ylikuormitus, taloudellisten resurssien riittämättömyys sekä hallinnon poukkoileva uudistaminen, joka ei huomioi kuntien välisiä eroja.vertailevassa kuntatutkimuksessa Suomea pidetään vahvojen kuntajärjestelmien mallimaana.Paperilla tilanne näyttääkin varsin hyvältä, kun tarkastellaan itsehallinnon klassisia osatekijöitä. Suomessa paikallisella itsehallinnolla on perustuslain suoja ja kunnat hoitavat merkittävän osuuden julkisista tehtävistä. Kunnilla on verotusoikeus ja yleinen toimivalta. Ylintä päätösvaltaa kunnissa käyttävät vaaleilla valitut paikalliset päätöksentekijät.Suomalaista paikallista itsehallintoa kuitenkin rajoittavat monet tekijät. Toimivan itsehallinnon edellytys on paikallistason riittävä vapaus valtiosta. Hyvinvointivaltiokehityksen seurauksena kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on paisunut ja valtion ote kunnista on tiukentunut.Kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi kuntien vastuulla olevat hyvinvointitehtävät ovat tiukasti säänneltyjä. Kunnilla on vain vähän mahdollisuuksia tehdä paikallisia valintoja tehtäviensä hoitamisessa.Kuntien itsehallintoa uhkaa myös taloudellisten resurssien riittämättömyys. Valtion leikkaukset kuntatalouteen ovat vaikeuttaneet kuntien mahdollisuuksia edistää alueellista elinvoimaa ja kykyä huolehtia julkisten palvelujen turvaamisesta.Tiukasti säännellyt tehtävät ovat kuntien tiukan taloustilanteen kanssa altistaneet kunnat valtiojohtoiselle hallinnonuudistamiselle. Viime hallituskaudella valmisteltu sote- ja maakuntauudistus oli jo neljäs tuotantokausi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamisen saagassa. Kuntien ääni sivuutettiin, vaikka uudistusten toimeenpanosta vastuussa on paikallistaso ja uudistukset kohdistuvat aina myös paikalliseen itsehallintoon.hallinnon uudistamisen keskeinen ongelma on, että valtiolliset toimijat eivät ota riittävästi huomioon kuntien ja alueiden erilaisia tarpeita ja olosuhteita. Samalla jää näkemättä paikallisen itsehallinnon arvo vapauden, osallistumisen ja tehokkuuden turvaajana.Valtiojohtoinen hallinnon uudistaminen on nojannut tiukasti säänneltyyn, kaikille alueille samanlaiseen malliin, joka ei mahdollista alueiden erityispiirteiden huomiointia. Tämä on vaikeuttanut uudistusten tekemistä ja herättänyt vastustusta kaikenkokoisissa kunnissa eri puolilla maata.kunnat nähdään usein valtion jatkeina, hoitamassa keskushallinnon kunnille määrittämiä tehtäviä. Jokaisessa 2000-luvun hallinnonuudistuksessa kunnat ovat osoittaneet tyytymättömyytensä uudistuspolitiikkaan, joka häivyttää paikallisuuden merkitystä ja unohtaa sen, että kunnat ovat keskenään erilaisia.Vuonna 2006 käynnistettyä kunta- ja palvelurakenneuudistusta vastustettiin pienissä kunnissa, sote- ja maakuntauudistusta suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla. Missään uudistuksessa valtio ei ole ottanut huomioon paikallisuuden, paikallisen itsehallinnon ja paikallisen asiantuntemuksen merkitystä.Kunnissakaan ei täysin ymmärretä paikallisen itsehallinnon arvoa. Usein sorrutaan vastakkainasetteluun erilaisten ja erikokoisten kuntien kesken. Kuntien tulisi yhtenä rintamana puolustaa paikallista itsehallintoa riippumatta siitä, millaisiin kuntiin valtion toimet sattuvat kulloinkin kohdistumaan.Malli, jossa keskenään erilaisia alueita ja kuntia ahdetaan samaan muottiin, ei ole hyväksi millekään alueelle. Uudellamaalla hyödytään erilaisista keinoista kuin Kainuussa. Keinojen moninaisuus tulisi ottaa huomioon uudistusten suunnittelussa ja toimeenpanossa.keskinäisen erilaisuuden salliminen ja arvostaminen ovat paikallisen itsehallinnon ydintä ja kaikenlaisten kuntien etu.Ehkä seuraavalla uudistuskierroksella kannattaakin kokeilla sitä, että lähtökohtana ovat erilaisten kuntien ja alueiden erilaiset tarpeet ja tarjolla on mahdollisuus paikallisiin valintoihin.