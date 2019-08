Mielipide

Vanhemmat, kertokaa lapsen erityisyydestä opettajalle

ovat lopussa. Koulut alkavat, samoin lasten harrastusryhmien toiminta. Olen toiminut kymmeniä vuosia opettajana ohjaten lasten musiikkiryhmiä. Pidän suurena ongelmana sitä, että vanhemmat eivät kerro minulle riittävästi tietoa lapsesta.lapsella on esimerkiksi diabetes, voimakas allergia, astma tai jokin muu tämäntyyppinen sairaus, vanhemmille on itsestäänselvää kertoa asiasta opettajalle. Jos lapsella sen sijaan on adhd tai add, asiasta ei kerrota opettajalle ennakkoon kuin ani harvoin. Lapsella saattaa olla lääkitys ja diagnoosi, mutta silti asia salataan. Samalla tavoin kuin diabetes tai muu pitkä­aikaissairaus, adhd tai add ei häviä lapsesta harrastusryhmän toiminnan aikana, olipa harrastus kuinka mieluinen tahansa.Suurimmalla osalla kyseisistä lapsista on toiminnanohjauksen ongelmia. Kun opettaja on tietoinen lapsen vaikeuksista, hän pystyy hyvin yksinkertaisilla asioilla helpottamaan lapsen pärjäämistä ja onnistumista tunneilla ilman, että siitä syntyy mitään erillistä numeroa.Opettaja esimerkiksi antaa lapselle vain yhden ohjeen kerrallaan. Vasta, kun se on toteutunut, annetaan seuraava ohje. Näin lapsi pysyy muiden mukana eikä jää jumiin liian monien ohjeiden takia. Syntyy onnistumisia.opettaja ei tiedä lapsen erityisyydestä, hän saattaa tulkita lapsen käytöstä aivan väärin. Opettaja voi pitää sitä häiri­köintinä tai testaamisena sen ­sijaan, että kysymyksessä onkin erityisherkkyys, väsyminen, kuormittuminen liiallisista aistiärsykkeistä tai vastaavaa.Hankalat tilanteet lapsen kanssa kuormittavat opettajaa ja myös muuta ryhmää. Muiden lasten innostus saattaa hiipua, kun tunneilla on häiriöitä eikä päästä tekemään sitä kaikkea mukavaa, jota tunneilla on ­tarkoitus tehdä. Syyslukukausi on usein pitkällä, ennen kuin ­opettaja rohkenee ottaa asian ­puheeksi vanhempien kanssa.pätee myös, jos lapsen elämässä on iso elämänmuutos: avioero, muutto, sisaruksen odotus ja syntymä, läheisen ihmisen kuolema tai vakava sairastuminen. Lapset oireilevat myös näitä. Kaikki lasta koskeva tieto auttaa opettajaa ymmärtämään ja tukemaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla.Hankalia tilanteita pystyy ennakoimaan ja ­jopa välttämään ne kokonaan. Vaikeita tunteita voidaan sanoittaa.Fiksu opettaja tukee lasta kokonaisvaltaisesti, ei vain keskittyen omaan alaansa. Tärkeintä on itse lapsi. Vanhempien tuki opettajalle on aivan keskeisen tärkeää, koska he tietävät lapsestaan eniten. Hyvän yhteistyön avulla opettaja pääsee parhaiten auttamaan lasta onnistumaan harrastuksessaan., luottakaa har­rastusryhmän opettajaan ja hänen ammattitaitoonsa! Opettaja on ihminen, jolla itselläänkin voi olla jokin sairaus tai vaikeita elämäntapahtumia. Myös harrastusryhmän opettaja on vaitiolovelvollinen. Hän ei kerro lapsen diagnoosista tai elämäntilanteesta muille, ellei näin ole yhdessä sovittu.Vanhemmat, olkaa avoimia ja auttakaa opettajaa onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla oman lapsenne kanssa. Hyvällä onnella lapsi löytää harrastuksesta elinikäisen, iloa tuottavan asian ja saa samalla samanhenkisiä ystäviä, ehkä myöhemmin jopa ammatin.