Sähköpyöräilyn ytimessä on hiki – tarkemmin sanottuna sen puute

miten saa keski-ikäisen miehen kiljahte­lemaan? Anna hänen kokeilla sähköpyörää.Sähköpyörän satulassa olo on kuin ajaisi aina myötätuulessa. Ylämäessä tuntuu kuin kaksi ihmistä työntäisi pyörää hellästi mäkeä ylös.myynti on viime vuosina kasvanut hurjasti. Niiden ydinkohderyhmää ovat vähän pidempää työmatkaa pyörällä kulkevat. Sähköpyörä sopii heille, jotka eivät erityisesti halua pukeutua työmatkalle trikooasuun ja pehmustehousuihin. Sekä heille, jotka mieluummin taittavat työmatkan pyörällä kuin vaikkapa bussissa tai lähijunassa.Sähköpyöräilyn tärkein etu liittyy kuitenkin hikeen. Sähköpyöräillessä vauhti on helppo säätää sellaiseksi, ettei hikeä juuri ilmaannu mutta matka taittuu joutuisasti. Tätä etua tavallisessa pyörässä ei ole. Yli kymmenen kilometrin matkaa poljettaessa vauhti on lähes mahdotonta laskea sellaiseksi, ettei tulisi lainkaan hiki – tai sitten matkan joutuu taittamaan nopeudella, joka ei ole ruuhkavuosiarkeen käytännöllinen.saattaa täysin loogisesti kysyä, miksi ihmeessä hiki sitten on niin pahasta. Eikö itse kullekin tekisi hyvää vähän hikoilla? Tottahan toki, mutta jos sattuu pitämään sekä meikkaamisesta että tukan laittamisesta, sähköpyöräily on kovasti käytännöllinen valinta.Aamun restauroinnit voi hoitaa omilla välineillä ja hyvässä valossa kotona – eikä meikkiarsenaalia, tukkaputkiloita ja aparaatteja tarvitse raahata mukana. Työpaikalla ei tarvitse kuin vähän pöyhäistä pyöräilykypärän latistamia kutreja ja tarkistaa, ovatko ripsivärit levinneet yläluomelle.on tietysti muitakin etuja: esimerkiksi automaattisesti laskevat stressitasot. Hyödyt konkretisoituvat kotimatkalla. Vähänkin pidemmällä pyörämatkalla mieli alkaa asettua automaattisesti kotimoodiin. Se on aivokemiaa, sillä matalasykkeinen liikunta rauhoittaa stressiä. Vaikutukset alkavat tuntua parinkymmenen minuutin jälkeen.Sitä paitsi kukaan, joka liikkuu päivittäin Helsingin Keskuspuistossa, ei voi olla kovin huonolla tuulella.jos sitten haluaa sitä hikeä? Sitäkin sähköpyörällä saa. Säätää vain avustuksen pienemmälle tai polkee riittävän kovaa. Sähköpyörä lakkaa avustamasta, kun vauhti kiihtyy yli 25 kilometriin tunnissa. Sitten polkija on omillaan.