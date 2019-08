Mielipide

Avokonttorit estävät minua työllistymästä

aikoina on käyty keskustelua avokonttoreiden eduista ja haitoista. Työntekijän terveydentilan vaikutuksesta hänen kykyynsä työskennellä avokonttorissa ei kuitenkaan ole puhuttu.Olen lievästi autistinen – vanhan luokituksen mukaan minulla on Aspergerin oireyhtymä. Kärsin pakkoliikkeistä ja pakonomaisesta ääntelystä. Lisäksi minulla on lievä julkisten paikkojen kammo.Kun entisellä työpaikallani siirryttiin omista huoneista monitoimitilaan, en enää pystynyt keskittymään työhöni. Muiden tarkkailun kohteena oleminen oli sietämätöntä. Pahinta oli kuitenkin se, että pakko-oireitteni takia en itse kyennyt olemaan häiritsemättä muita. Aloin vaatia omaa työhuonetta, minkä takia sain hankalan työntekijän maineen. Työsopimustani ei enää uusittu.Uuden työpaikan saaminen on osoittautunut hankalaksi. Työhaastattelut päättyvät yleensä siihen, kun kerron, että en voi istua avokonttorissa.Olen pitkälle koulutettu asiantuntija, juuri sellainen ihminen, jota suomalainen työelämä tarvitsee. Avokonttoreiden yleistymisen vuoksi minusta on kuitenkin tullut vaikeasti työllistettävä invalidi.Asperger-henkilöitä arvioidaan olevan Suomessa noin prosentti väestöstä. Julkisten paikkojen pelkoja on noin 0,5–1,5 prosentilla aikuisista, ja noin 2–3 prosenttia aikuisista kärsii tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden oireista eli adhd:sta. Monille näistä ihmisistä avokonttori on yhtä paha työllistymisen este kuin portaat pyörätuolipotilaalle. Tätä joukkoa ollaan nyt rajaamassa työelämän ulkopuolelle, samalla kun hallitus pohtii keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.Onneksi työn henkinen rasittavuus on alettu nähdä työsuojelukysymyksenä. Voi olla, että väliseinien purkajat joutuvat katumaan, kun työturvallisuuslaki seuraavan kerran uudistetaan.