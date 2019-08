Mielipide

Vanhemmuuden brändi on surkea

Suomalaisten

syntyvyys on romahtanut 1860-luvun nälkävuosien tasolle, mutta ilmiön syyt ovat arvailujen varassa. Intoa lasten hankkimiseen ei ainakaan lisää se, että mielikuva vanhemmuudesta ja lapsiperhe-elämästä on riittämättömyyden jäytämää korpi­vaellusta.Uutisissa ja julkisissa puheenvuoroissa kerrotaan toimeentulo-ongelmista, väsymyksestä ja omien tarpeiden sivuuttamisesta. Työpaikalla tai sosiaalisessa mediassa korrekti tapa puhua vanhemmuudesta on valvomisen, kommellusten ja sotkun voivottelu. En ihmettele, että vain harva haluaa koko touhuun ryhtyä.Olen itsekin osasyyllinen. Isyys ja perheen perustaminen on jokseenkin parasta, mitä olen kokenut. Eksistenssiangstini lakkasivat, kun tulin isäksi. Koen jatkuvasti vastarakastumisen kaltaisia onnen hyökyjä katsoessani ajoittain rasittavia teini-ikäisiä lapsiani. Olen puhunut näistä kokemuksista ainoastaan saunavuorolla, jossa oli vauvauinnin jälkeen takuuvarmasti vain muita isiä, tai matalalla äänellä samassa elämäntilanteessa olevan ystävän kanssa.Lapsettomuus on herkkä aihe, ja on syytä kunnioittaa eri syitä, joiden vuoksi joku ei halua tai voi lapsia saada.Vanhemmuuden hyvistä puolista pitäisi silti puhua ilman itsesensuuria, jotta kuva perheen perustamisesta olisi todenmukaisempi. Se ei tarkoita kenenkään patistamista synnytystalkoisiin tai toisenlaisen elämäntavan arvottamista.