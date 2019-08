Mielipide

Antti Rinteen

(sd) hallituksen valtiosihteeri- ja erityis­avustaja­kunta alkaa olla viimeisiä valintoja vaille valmis.Viime viikolla julkaistiin vielä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) valtio­sihteeri ja avustajakunta sekä kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd) avustajakunta.Viime viikon nimityksistä ehkä tunnetuin on Haaviston valtiosihteeri Johanna Sumuvuori (vihr). Hän on entinen kansanedustaja.valtiosihteeri- ja avustajakuntaa on arvosteltu kauniisti sanoen suureksi, ehkä aivan aiheesta.Närää on herättänyt myös se, että nykyhallituksen valtiosihteereiksi on palkattu lukuisia kevään vaaleissa eduskunnasta pudonneita entisiä kansanedustajia.Entinen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on nykyään keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri ja Tuomo Puumala tiede- ja kulttuuri­ministeri Annika Saarikon valtiosihteeri.Demaritkin pelastivat valtiosihteeriksi yhden eduskunnasta pudonneen, Pilvi Torstin.avustajakunnasta löytyy erityis­avustajia käytännössä jokaiselta aiemmalta kaudelta, jolloin Sdp on ollut hallituksessa, aina pääministeri Paavo Lipposen ajoista lähtien.Lipposen ajoista ovat muistuttamassa ministeriryhmän valtiosihteeri Raimo Luoma ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto.Lipposen jälkeen Sdp oli seuraavaksi hallituksessa Eero Heinäluoman puheenjohtaja-aikaan, ensin Anneli Jäätteenmäen ja sittemmin Matti Vanhasen punamultahallituksessa. Niiltä ajoilta on mukana ainakin nykyinen Sdp:n ministeriryhmän ykkösavustaja Matti Hirvola.Välissä oli taas vaalikausi oppositiossa, ja sitten tuli Jyrki Kataisen (kok) sini­punahallituksen vuoro. Demareita johti silloin Jutta Urpilainen.käytiin demarien sisäinen ruusujen sota Urpilaisen joukkojen ja haastaja Antti Rinteen joukkojen välillä. Nykyisessä avustajakunnassa on kuitenkin runsaasti alun perin Urpilaisen jengiin laskettuja avustajia, Hirvolasta ja Dimitri Qvintuksesta alkaen.Demarien avustajakuntaa ajatellessa alkaakin päässä soida Mikko Alatalon vanha laulu ”On vanha jengi koossa taas”.