Mielipide

Facebook ei ole julkiselle vallalle sopiva viestintäkanava

Valtioneuvosto

Yhtiön

Konsulttiyhtiö

Facebookia

Julkishallinto

ja ministeriöt, eduskunta, valtion laitokset, kunnat ja kuntayhtymät ovat Facebookissa. Facebook on sosiaalisen median mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu, joka kerää tietoja käyttäjistään kohdennettua mainontaa varten. Vuonna 2018 tämän yhdysvaltalaisen pörssiyhtiön liikevaihto oli 55,84 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja voitto 22,11 miljardia dollaria.Facebook omistaa muitakin palveluja ja kehittää omaa Libra-nimistä rahaa.johtoon kuuluva Andrew Bosworth totesi vuonna 2016 Facebookin uskovan niin lujasti ihmisten välisten yhteyksien luomiseen, että kaikki keinot, joilla se yhdistää enemmän ihmisiä, ovat hyväksi – vaikka joku joutuisi siinä samalla esimerkiksi kiusatuksi.Viestintätekniikka on väistämättä kehittynyt säätelemättömässä tilassa. Mutta nyt Yhdysvaltojen kongressi tutkii Facebookin monopoliasemaa, taloudellista ja informaatiovaltaa sekä mahdollisia väärinkäytöksiä.Cambridge Analytica sai luvatta käyttöönsä 87 miljoonan Facebookin käyttäjän henkilötietoja vaalimainonnan kohdentamiseen Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa ja Britannian brexit-äänestyksessä vuonna 2016. Facebook tiesi tästä jo vuonna 2015 mutta ei puuttunut siihen.Selviteltäessä asiaa vuonna 2018 Facebookin johtaja Mark Zuckerberg nimesi yhtiön ydinkysymyksiksi, kykenisikö se hallinnoimaan järjestelmiään ja takaamaan, ettei niitä käytetä demokratian horjuttamiseen. Ei ilmoitettu, mihin toimenpiteisiin yhtiö ryhtyisi.Samana vuonna Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio langetti yhtiölle sadan miljoonan dollarin sakot. Tämän vuoden heinäkuussa Yhdysvaltojen kauppakomissio taas antoi yhtiölle viiden miljardin dollarin sakot käyttäjien yksityisyyden suojan rikkomisesta.Kun jollakin verkkosivulla on Facebookin tykkäysnappi, sivulla käyvän tiedot päätyvät hänen tietämättään yhtiölle riippumatta siitä, onko hänellä Facebook-tili ja klikkaako hän nappia. EU:n tuomioistuin velvoitti vastikään tykkäysnapin sisältävien nettisivujen ylläpitäjät tiedottamaan asiasta.arvostellaan yksityisyyden suojan loukkaamisesta, vaalivaikuttamisesta, verokikkailusta, valeuutisista, tekijänoikeusrikkeistä sekä käyttäjien nettiriippuvuuden ja masennuksen aiheuttamisesta. Yhtiö on siirtänyt toimintaansa EU:n tietosuoja-asetuksen ulottumattomiin. Tiedonsiirto ja konesalien jäähdytys tuottavat päästöjä.On outoa, että Suomen julkishallinto pitää yhteyttä kansalaisiin käyttäjien tietoja keräävän yhtiön kautta. Ne, jotka eivät ole Facebookissa, kokenevat syrjäytyvänsä tästä yhteydenpidosta.on avannut tilejä muissakin sosiaalisen median kanavissa, kuten Youtubessa ja Twitterissä. Mitä kukin yksikkö ja kansalaiset hyötyvät niistä? Mitä rasitetta niistä koituu? Jos riittävää hyötyä ei ole, tili lopetettakoon ja vapautuneet resurssit suunnattakoon muihin tehtäviin. Mielekkäälle yhteydenpidolle kehitettäköön sopivampi palvelu.Mahtavan ulkomaisen pörssiyhtiön palveluihin liittyy epäkohtia ja riskejä, joiden vuoksi se tuskin sopii kansalaisten ja julkisen vallan yhteydenpitoon.