Ekaluokkalainen hyötyy isovanhempien tuesta

alku on haasteellinen monessa perheessä, jossa lapsi aloittaa koulutiensä. Vanhempien työajat eivät välttämättä jousta eivätkä osu koulujen rytmiin.Vaikka useissa kouluissa on tarjolla iltapäivätoimintaa, voivat ainakin aamut jäädä lapselle yksinäisiksi. Tämä aiheuttaa ymmärrettävästi monenlaisia pelkoja ja stressiä koko perheessä.Lapselle on tärkeää, että hänellä on aina turvallinen olo. Tämä korostuu silloin, kun lapsi on kotona ilman vanhempiaan. Turvattomuus tai sen tunne koulutien alussa saattaa viitoittaa kielteisesti opintietä pitkään.Vaikka isovanhempia ei tule pitää lastenlasten automaattisina lastenhoitajina, tässä on heidän hetkensä. Useilla isovanhemmilla on mahdollisuus astua lastensa perheiden tueksi ja auttaa tässä ylimenovaiheessa – ehkäpä myöhemminkin.Kun ekaluokkalainen valmistautuu päiväkotivuosien jälkeen kouluun, lähtee aamulla ja palaa takaisin, isovanhemman läsnäolo luo turvallisuuden ja vahvan tuen tunteen opintiensä aloittavalle: kyllä minä selviän tässä maailmassa.Jos isovanhemmilla ei ole ollut aikaisemmin tiivistä yhteyttä lapsenlapseensa, koulutien alku on tuon yhteyden luomiseen oiva ja ehkä viimeinen luonnollinen hetki. Moni muistaa, miten omat ensimmäiset koulupäivät käynnistyivät. Ja vaikka muistikuvat olisivat hataria, muistiin ovat painuneet yleensä ainakin ne hyvältä tuntuneet asiat: Kuka oli vastassa koulusta palatessa, miltä kotona tuoksui koulun jälkeen. Oliko se äiti vai mummo, oliko se pullan tuoksu? Mutta jos muistiin ei ole painunut hyviä asioita, pienistäkin ikävistä asioista on voinut tulla suuria ja ne voivat kummitella mielessä lähes koko elämän.Pienet teot kasvavat yleensä korkoa, jos ne on oikein suunnattu. Pienistä hyvistä teoista tulee hyvä mieli sen kohteelle ja sen tekijälle. Tällainen pieni hyvä teko on, jos isovanhempi tarjoaa apuaan silloin, kun perhe sitä ehkä eniten tarvitsee. Neil Armstrongia mukaellen: se on pieni teko ihmiskunnalle mutta suuri teko lapselle.Isovanhemmuus on ihmiselle rikkaus, jota ei voi saada millään muulla tavalla kuin olemalla lapsen elämässä elävä mummo tai pappa, mummi tai vaari. Isovanhemmuutta ja lapsenlapsen rakkautta ei saa ilmaiseksi. Se on ansaittava.