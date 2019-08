Mielipide

Flow-festivaali koettelee Helsingin Kalasatamassa asuvien hermoja

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Kalasataman asukkaiden postiluukuista putosi tiedote ensi viikonloppuna pidettävän Flow-festivaalin tuomista muutoksista kulkureitteihin.Nyt Kalasatamasta pois kävelevä voi valita, kiertääkö hän Kurvin bussipysäkeille Lintulahden vai Redin kautta. Itse tapahtuman aikaan valinta on helppo, sillä reittejä on vain yksi, kaukaa Teollisuuskadun kautta kiertäen.Asukkaille tieto ei kuitenkaan ollut uusi, sillä Flown rakentaminen alkoi aidan pystyttämisellä jo yli viikkoa aikaisemmin. Purkuineen alue on aidattuna yli kolme viikkoa.Uutena kalasatamalaisena olen panostanut autottomuuteen, eikä julkisia kulkuneuvoja vielä kulje alueella paljon. Kiertoreittien aiheuttama harmi ei ole valtava, mutta sen toistuminen kyllä on.Muuttoviikonloppuni viihteestä vastasi Tuska, kesälomalla lentokenttäbussista myöhästymisessä avitti Weekend, ja nyt työmatkani terveysvaikutukset haluaa taata viikkojen ajaksi Flow.Toivon keskustelua siitä, kuinka laajasti ja miten pitkäksi aikaa suljetulle tapahtumalle voidaan antaa käyttöön kaupunkitilaa silloin, kun tapahtuma olennaisesti haittaa asukkaita.Mitä enemmän Kalasatamaan muuttaa asukkaita, sitä enemmän Suvilahden aluettaan suurempien tapahtumien järjestäminen aiheuttaa haittaa. Jos Flow haluaa jatkaa Suvilahdessa, pitäisi tapahtumien järjestäjien alkaa miettiä jo nyt, miten asukkaiden kulkeminen alueen poikki järjestetään tulevaisuudessa. Kalasatamalaisten tavoitteena ei ole karkottaa tapahtumia pois vaan sopia yhteistyössä siitä, miten yhteiselo tapahtumien rakentamisen aikana järjestetään.