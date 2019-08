Mielipide

Ranska pelaa itselleen yhä suurempaa valtaa

Vuonna

Viime päivinä

Vanhastaan

Georgievan

1992 Kansain­välinen valuutta­rahasto (IMF) kävi tarkastus­matkalla lama-Suomessa. Valtion rahat alkoivat loppua samaan aikaan kun kulut kasvoivat. IMF:n huomioista syntyi raportti, joka salattiin. Eräs eduskunnan pankkivaltuutettu työnsi sen käteeni eduskunnassa, ja Helsingin Sanomat uutisoi raportin: Vaje kasvaa, hallituksen uskottavuus on heikko. Tarvitaan pian julkisten menojen leikkauksia ja passivoivien työttömyyskorvausten poistoa.Myöhemmin katsottiin, että tilanne oli vuonna 1993 jo niin kriittinen, että Suomi oli vähällä joutua IMF:n holhoukseen. Tällä tarkoitettiin sitä, että jos Suomi olisi tarvinnut IMF:n apua, Suomi olisi saanut kaupan päälle IMF:n ohjeet siitä, miten taloutta lähivuodet tulee hoitaa.on pohdittu, menettikö Suomi jotain, kun IMF:n toimitusjohtajan tehtävään ei valittu Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä. Vilkaisu lähihistoriaan auttaa. IMF:llä on ohjeistukset pelastusoperaatioistaan, mutta kansallisuudellakin on väliä. Jos IMF:llä olisi ollut tuolloin suomalainen – tai edes pohjoismaalainen – pomo, ja pelastusta olisi tarvittu, rahasto olisi ehkä ymmärtänyt Suomen tarpeita.IMF:n johtajuus nähdään muuallakin kuin Suomessa kansallisen edun kysymyksenä. Tällä kertaa tiukimmin kansallista etuaan ajoi Ranska.Eurooppa ja Yhdysvallat ovat jakaneet Maailmanpankin ja IMF:n johtopaikat siten, että Yhdysvallat saa Maailmanpankin ja Eurooppa IMF:n. Niin tehtiin nytkin. Maailmanpankkiin menee presidentti Donald Trumpille mieluinen amerikkalainen David Malpass ja Kansainväliseen valuuttarahastoon bulgarialainen Kristalina Georgieva. Mannerten välisestä jaosta poiketen Georgieva toimi Maailmanpankin virkaa tekevänä pääjohtajana vuoden alussa muutaman kuukauden.Kun kisa IMF:n johtopaikasta alkoi, pääministeri Antti Rinne (sd) ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) käyttivät puhelintaan ja vaikutusvaltaansa Rehnin puolesta. Myös muutamat hallituksen avustajat ja virkamiehet avustivat. Tukea tulikin mukavasti, esimerkiksi Pohjoismaista ja Baltiasta. Samalla tosin kävi niin, että Rehnin vahvimmaksi tukialueeksi muodostui niin sanottu Hansaliiton alue. Liitto kattaa maat, jotka eivät ole innostuneet euro­alueen yhteisvastuun lisäämisestä ja EU:n talouspolitiikan höllentämisestä. Linja on kiukuttanut etelässä.Euroopan ehdokaslistalle päätyivät Rehnin lisäksi euroryhmän entinen johtaja, hollantilainen Jeroen Dijsselbloem, Espanjan talousministeri Nadia Calvino ja euroryhmän nykyinen vetäjä, portugalilainen Mário Centeno.Kaksi jälkimmäistä olisi kelvannut varmimmin etelälle, kaksi ensimmäistä pohjoiselle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron näki mahdollisuuden edistää kansallista etua. Macron oli jo saanut Euroopan keskuspankkiin omansa: ranskalaisen Christine Lagarden. Macron nostatti listalle Georgievan sellaisena kompromissina, jolla Ranska voi saada myöhemmin etelästä ja idästä suopeutta euroaluetta remontoitaessa ja EU:n taloutta viriteltäessä ranskalaisempaan suuntaan.Heinäkuussa järjestetyssä suurten teollisuusmaiden G7-kokouksessa Ranska teki Yhdysvaltojen kanssa diilin: Yhdysvallat saa IMF:n kakkospaikan, ei kaipaa karsintaa järjestön rahoitukseen eikä vastusta sitä, että toimitusjohtajan kelpoisuusehtoja muutetaan siten, että Georgieva voidaan valita, vaikka hän on tehtävään liian vanha. Georgieva oli muutoinkin amerikkalaisten mielestä mukavan amerikkalaismielinen.Tämän jälkeen Ruotsi viestitti, ettei se sittenkään ole Rehnin takana. Ruotsi ei halunnut Georgievaa, ja se uskoi voivansa torpata hänet asettumalla tukemaan Dijsselbloemia. Saksan valinta oli pitkään epäselvä, mutta lopulta maa tuki – nähtävästi Spd:n kannan voitettua – Dijsselbloemia, vaikka hänellä oli etelässä paljon enemmän vastustusta kuin Rehnillä. Rehnin mahdollisuudet katosivat, ja hän vetäytyi.valintaa tulkittiin esimerkiksi Italiassa siten, että se oli tappio tiukan talouskurin rintamalle ja nyt tuuli kääntyy. Yksi Georgieva ei sitä saa aikaan. Mutta Ranskan toiminta IMF:n ja Euroopan keskuspankin valintaprosessissa saattaa lujittaa Etelä-Euroopan yhteisyyttä ja samalla Ranskan asemaa EU:n talouspolitiikan uuden suunnan määrittelijänä brexitin jälkeisessä maailmassa. Korkeiden virkojen täytössä kansallisuudella on väliä, ja omien ehdokkaiden puolesta kannattaa taistella. Kysykää vaikka Macronilta.