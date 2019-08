Mielipide

Pelko laskeutui Unkarin aroille

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minäkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

se tapahtui kolmannen kerran, alkoi tuntua, että tämä ei olekaan sattumaa. Juttukeikalla Unkarissa ihmiset puhuivat koko ajan pelosta, vaikka en sitä erikseen kysynyt.Eräs haastateltava soitti perään ja pyysi uutta tapaamista. ”Ettehän vain kirjoita pahaa Unkarista ja Viktor Orbánista”, hän aneli. Monen tunnin haastattelussa olin sivunnut Unkarin pääministeriä Orbánia vain kerran ja silloinkin täysin neutraalisti.Toinen luetteli laveasti syitään muuttaa ulkomaille. Hän ei maininnut lainkaan Unkarin poliittista ilmapiiriä, joten oli varmistettava, eikö se lainkaan vaikuta päätökseen. ”Totta kai se vaikuttaa! Mutta en minä siitä voi nimelläni kertoa!”on toimittajalle vaarallinen aihe. Se kaivetaan esiin, kun tragedian jälkeen tarvitaan tarpeeksi lyhyt sana printtiotsikkoon. Sitten pelko taas laskeutuu kaupunkiin.Usein pelko vain oletetaan sinne, mihin se saattaisi sopia. Mutta autoritaarisissakin maissa ihmiset voivat olla pelottomia. Vaikkapa Teheranin kaduilla kohtaa helposti ihmisiä, jotka arvostelevat johtajiaan täysin pidäkkeettömästi, vaikka tietävät puhuvansa toimittajalle.Oli pysäyttävää törmätä Unkarissa toistuvasti puheeseen pelosta juuri siksi, että en osannut sitä lainkaan odottaa. Unkarin demokratian tila on huolestuttava, mutta yhä Unkari köllöttelee turvallisesti EU:n rakennerahoista ja Naton selkänojasta nauttien.en voi tietää, mitä tapaamani unkarilaiset tuntevat, ja se onkin sivuseikka. Olennaista on se, että Unkarissa puhe politiikasta on kehystetty pelolla.Unkarissa on vuosikausia lietsottu pelkoa ja vihaa turvapaikanhakijoita ja muslimeita kohtaan. Suursijoittaja George Sorosista käytetään antisemitistisiä vihjauksia.Pelon politiikan lopputulos ei ole se, että pelko katoaa. Käy päinvastoin. Pelko alkaa hallita kaikkea.Hämmentävimpiä olivat kohtaamiset Székesfehérvárin kaupungissa. Kaupunki kärsii pahasta työvoimapulasta, niin kuin koko Unkari, ja tehtaat ovat tuoneet vaivihkaa siirtotyöläisiä Ukrainasta.Vieraan pelko on niin irrationaalinen, että kansalaisliike yrittää kieltää lähiöissä yli viiden huoneen asunnot, jotta niitä ei voisi käyttää vierastyöläisten – edes Unkarin romanien tai maalaisten – majoittamiseen.Se on pelottavaa.