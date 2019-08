Mielipide

Kovat vaatimukset suosivat isoja yrityksiä

on käyty keskustelua onnistuneen hankinnan kriteereistä sekä laadun ja hinnan vertailtavuudesta.Tärkeää on huomioida, että mitä enemmän hankintaan ladataan vaatimuksia, sitä harvempi pieni ja keskisuuri yritys (pk-yritys) pystyy siihen vastaamaan. Usein mittavat laatuvaatimukset suosivat markkinoilla toimivia isoja yrityksiä, koska niillä on volyymia vastata pyydettyyn.Isoilta yrityksiltä voi saada laadukasta palvelua, mutta tällöin markkinat ja toimiala eivät kilpailun puutteen vuoksi kehity ja verovaroilla ostetaan vain yhdeltä yritykseltä.Monesti hankinta on myös liian iso kokonaisuus, ja kotimaiset pk-yritykset eivät pysty vastaamaan tarjoukseen. Markkinat ja tuotanto keskittyvät. ­Samalla hankkija voi joutua ­yhden suuren yrityksen loukkuun. Usein kilpailuttajan kannattaa jakaa hankinta osiin ja valita monta toimittajaa. Jos yhden yrityksen tuotanto sakkaa, hankkija voi joustavammin käyttää muita jo valittuja yrityksiä.Nykyinen hankintalaki on hyvä, ja se mahdollistaa pk-yritysten pääsyn tarjoamaan, jos lain suomia mahdollisuuksia sovelletaan käytännössä. Hankkijan täytyy seurata laatua ja puuttua epäkohtiin.