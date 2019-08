Mielipide

Perheemme lihankulutus pieneni, kun aloimme syödä kiinalaisittain kokattua arkiruokaa

Pekingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haluaisimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

on usein hankalaa elää kasvisruoka­valiolla, sillä ravintoloissa moniin kasvis­annoksiinkin on lisätty aivan pikkuisen lihaa.Kun taksinkuljettaja kuulee, että ystäväni syö vain kasvisruokaa, hän hämmästyy aidosti: ”Miksi?”Kiinalla on lihanahne maine. Silti, kun perheemme muutti kolmisen vuotta sitten Pekingiin, syömämme lihan määrä liki puolittui. Emme tehneet erillistä päätöstä asiasta, niin vain kävi.Se johtuu alussa mainitusta kiinalaisesta kokkaustavasta, joka on kasvissyöjän kauhistus mutta kestävämpää elämän­tapaa tavoittelevalle mahtava: lihaa käytetään ruoissa ikään kuin mausteena.Se on elementti lootuksen juurien välissä, papujen seassa ja pannulla piipahtaneiden kasvisten keskellä.Lihansyöntiä voi vähentää ilman kasvisruokapäiviä tai totaalikieltäytymistä. Voi vain pienentää lihapalan kokoa.tuoda tavan mukanamme Suomeen, mutta Kiinassa sen tulevaisuus on epävarmempi.Elintason noustessa myös kiinalaisten lihankulutus on kasvanut. Niin kävi Suomessakin: syödyn lihan määrä yli kaksinkertaistui 1950-luvulta nykypäivään.Pekingiläisen taksikuskin kommentit ovatkin ääniä lähihistoriasta. Vielä 1990-luvun Kiinassa liha oli luksustuote. Moni ei aidosti ymmärrä, miksi lihasta pitäisi luopua nyt kun sitä viimein on tarjolla.Jotain kuitenkin kuplii pinnan alla Kiinassakin. Valtamedia on alkanut kirjoittaa vegetarismin ja vegaaniruokavalioiden noususta. Suurkaupunkeihin on tullut yhä enemmän kasvisravintoloita, ja keväällä Shanghaissa järjestettiin ensimmäiset lihattomat gourmetmessut.Muutosta toki selittää alhainen lähtötaso: uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiinassa oli vuonna 2017 noin 50 miljoonaa kasvisruokavaliota noudattavaa. Se on alle neljä prosenttia väestöstä.Euromonitorin ennusteen mukaan Kiina on kuitenkin maailman nopeimmin kasvava vegaanituotteiden markkina vuosina 2015–2020.viime vuosina kansainvälinen huoli kiinalaisten lihansyönnistä on kasvanut, yksilöinä meillä on heiltä opittavaa. Jos suomalaisen vuotuista lihakasaa vertaa kiinalaisen pöydällä olevaan, suomalainen voittaa aina.Siksi tarjoilen teille pekingiläisen arkiruokahaasteen: Ajattele kiinalaisittain viitenä päivänä viikossa. Sadan gramman pala riittää kolmihenkiselle perheelle, kun lihan ei ole tarkoituskaan olla annoksen päätähti. Pieni ajatus, iso muutos.