Ilmastoahdistus johtaa virheisiin metsissä

voi nopeuttaa ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen tekemistä. Voimakkaat reaktiot ovat kuitenkin johtamassa metsänkäsittelyssä harkitsemattomiin, ilmastonmuutosta kiihdyttäviin vaatimuksiin ja omaatuntoa rauhoittaviin mutta kyseenalaisiin tekoihin.Paniikki on kasvanut sen jälkeen, kun hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime syksynä raportin ilmaston lämpenemisestä.eri toimenpiteiden vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan aiemmin, mutta tieto on ristiriitaista. Päättäjiin ja metsänomistajiin yritetään vaikuttaa monin eri motiivein.Virheitä tehdään esimerkiksi puuntuotantoon soveltumattomien ojitettujen soiden ennallistamisessa. Etenkin karut suot muuttuvat ojien tukkimisen jälkeen hiililähteiksi vuosikymmeniksi, jopa yli sadaksi vuodeksi. Sen takia ilmastonmuutos kiihtyy seuraavina vuosikymmeninä, joita pidetään IPCC:n raportissa kriittisenä jaksona.Tutkimusten mukaan soiden ennallistaminen kasvattaa myös selvästi vesistöjen ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. Vaikka ennallistaminen lisää luonnon monimuotoisuutta, ennallistamistoimia kannattaa lykätä, jos ilmastonmuutoksen hillitsemistä halutaan painottaa enemmän kuin monimuotoisuutta.on maailmanlaajuinen ongelma, ja sen ratkaiseminen edellyttää maailmanlaajuisia toimenpiteillä.Metsäisessä Suomessa keinoja hiilinielujen lisäämiseksi etsitään ymmärrettävästi metsistä. Suomen metsien hiilensidontaa on kuitenkin vuosikymmeniä jo lisätty niin paljon, että sitä on vaikea nopeasti tehostaa. Puustomme kasvu on 50 vuodessa kaksinkertaistunut yli 107 miljoonaan kuutiometriin vuodessa ja puuvaranto on kasvanut yli puolitoistakertaiseksi: sitä on nyt 2,5 miljardia kuutiometriä. Kasvun arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessakin.Metsiemme osuus maailman metsävaroista on noin puoli prosenttia. Metsien kasvua ja hiilensidontaa kannattaisi rohkeasti edistää Suomen rajojen ulkopuolella eikä rajoittaa metsien käyttöä ja kasvumahdollisuuksia kotimaassa.Suomessa voitaisiin nopeasti lisätä puuston hiilensidontaa lannoituksen avulla. Voimalaitoksissa biopolttoaineista syntyy vuodessa yli 600 000 tonnia tuhkaa. Suuri osa siitä soveltuisi suometsien lannoitteeksi.Tuhkan käytöllä voitaisiin lisätä suometsien hiilensidontaa kahdeksaa miljoonaa puukuutiometriä vastaavalla määrällä. Samalla edistettäisiin välillisesti suoluonnon monimuotoisuutta, vähennettäisiin kunnostusojituksen tarvetta ja lisättäisiin luontaisesti syntyvien taimien määrää.Puuttomien alueiden metsittäminen on hyvä mutta hidas keino lisätä hiilensidontaa.metsäteollisuuden tuotantolaitoksia ja lisääntyviä hakkuumääriä on kritisoitu. Lyhyellä aikavälillä metsien hiilinielut pienentyvät lisääntyneiden hakkuiden seurauksena, mutta hiilinielut lisääntyvät nopeasti jo vuoden 2030 jälkeen, vaikka hakkuita lisättäisiin 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.Ajanjaksosta riippumatta nykyaikaisissa laitoksissa tehdyt puupohjaiset tuotteet korvaavat jatkuvasti fossiilisia tuotteita Suomessa ja ulkomailla. Vaikutus on suurin pitkäkestoisilla tuotteilla, joissa Suomessa ilmakehästä sidottu hiili varastoituu jossakin päin maailmaa pitkäksi aikaa. Jos kuluttajat haluavat, esimerkiksi muovituotteita voidaan korvata hyvin nopeasti sellutehtaista saatavilla raaka-aineilla.julkaistun YK:n tutkimusraportin mukaan maapallon metsistä on vuoden 1990 jälkeen kadonnut kuusi prosenttia. Jos puupohjaisten tuotteiden kysyntä ei vähene, hakkuiden vähentäminen Suomessa lisää tutkimuksen mukaan hakkuita etenkin niillä alueilla, joilla kärsitään metsäkadosta.Esimerkiksi Kanadan metsäpinta-ala on yli 11-kertainen Suomeen verrattuna, mutta Kanadan metsät ovat mittavien metsäpalojen ja hyönteistuhojen vuoksi hiililähde. Afrikassa Sahelin alueella ja Keski-Euroopassa olisi suuri mahdollisuus lisätä metsäpinta-alaa ja nopeuttaa puuston kasvua jo metsäisillä alueilla sekä vähentää metsätuhoja.Monet maat olisivat iloisia, jos niiden metsätalous olisi yhtä hyvin toteutettu kuin Suomessa.