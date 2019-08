Mielipide

Suomen tulisi johtaa EU tukemaan Hongkongia

Hongkongissa

Ihmisoikeuksien

Kysymys

Hongkong

Demokratia

käydään tällä hetkellä taistelua, jossa on pelissä seitsenmiljoonaisen kansan sielu – vapaus ja tulevaisuus –, jota Manner-Kiinan orwellilaiset kasvonsa viime vuosina ­paljastanut kommunistihallinto pyrkii parhaansa mukaan tukahduttamaan.Tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää. Kiina on tuhansia vuosia vanha suurvalta, ja suurvalloilla on, ja luultavasti tulee aina olemaan, palava himo laajentaa vallan reviiriään niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Sen pitkän kouran ja liki loputtoman juanpinon vaikutuksia on nähtävissä ympäri maailmaa, niin Tyynellämerellä, Afrikassa kuin koto-Euroopassammekin.kannalta katastrofaalisesta luovutuslaista kipinän saanut henkinen tuli­palo Hongkongissa on kerännyt yhteen suurimmillaan miljoonapäisen mielenosoittajajoukon – siis seitsemäsosan koko väestöstä.Tämä on selkeä merkki siitä, että Hongkongin kansa ei halua vapauttaan poljettavan. Nykyiset vapaudet on taattu vuoteen 2047 saakka.Vaatii suurta rohkeutta nousta Kiinaa vastaan. Maa on yksi maailman suurimmista valtioista, eikä se pelaa samoilla säännöillä tai pahemmin välitä siitä, mitä yksilölle käy.kuuluukin: mikseivät yksilönvapaudet ja demokra­tian johtaviksi arvoikseen nostavat länsimaat – EU etunenässä – tuomitse tiukemmin, niin puheissa kuin teoissa, Manner-Kiinan pyrkimyksiä murentaa miljoonien ihmisten oikeutta elää elämäänsä valitsemiensa arvojen mukaisesti?Kun Venäjä valtasi Krimin, ­tekoa seurasi joukko sanktioita lännestä. Samaan tapaan nyt myös Kiinan vallanhimoa tulisi pyrkiä suitsimaan. Kukaan ei voine villeimmissä fantasioissaankaan väittää, että äärimmilleen vietyä massavalvontaa toteuttavan, vähemmistöjen vankileirejä harrastavan ja harmillista historiaa uudelleen­kirjoittavan Kiinan hallintotapa olisi yhteensopiva läntisiä arvoja kannattavan Hongkongin hengen kanssa.on osa Kiinaa, voisi joku väittää, ja kumota näin mielenosoitusten oikeutuksen. Toisaalta historiaa tarkastellessa voidaan havaita, että Hongkong siirtyi Kiinalta briteille jo vuonna 1843 (takaisin Kiinalle Hongkong luovutettiin vuonna 1997).Hongkongilla on lisäksi oma lainsäädäntönsä perustuslakeineen, valuuttansa sekä tullinsa. Alueella puhutaan kantonin- eikä mandariinikiinaa.Nähdäkseni tilanne ei eroa juurikaan 1900-luvun alun Suomen itsenäisyyspyrkimyksistä. Väkilukukin on melko sama kuin Suomessa nyt. Miksi siis Hongkongilla ei olisi oikeutta tavoitella vähintään vahvan ­autonomian säilymistä, jos ­Suomen itsenäisyyskin tunnustettiin?ja vapaus ovat kukkia, joka kuolevat helposti, jos niitä ei kastella. EU on maailman suurin demokraattisen kehityksen suojelija ja suunnannäyttäjä.Suomen tulisi näin ollen EU:n puheenjohtajamaana johtaa EU tukemaan Hongkongia ja ylipäänsä vastustamaan epä­demokraattisten suurvaltojen laajentumispyrkimyksiä.