Mielipide

Miksi korkeasti koulutettu ja motivoitunut mieheni ei saa työtä?

Olen

huolissani yli nelikymppisten korkeasti koulutettujen työllistymismahdollisuuksista. Suomessa työntekijöiden irtisanominen on erityisen helppoa ja työllistyminen keski-iässä irtisanomisen jälkeen hyvin vaikeaa.Puolisoni joutui vuosia sitten suomalaisen yhtiön irtisanomaksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä, kun yhtiö myytiin ulkomaille. Tämän jälkeen seurasi jonkin aikaa kestänyt työttömyys, jonka jälkeen hän työllistyi projektiluonteisiin töihin.Tämän jälkeen seurasi työttömyyttä, jonka jälkeen hän ­vihdoin sai uuden vakituisen työpaikan. Koko perhe huokaisi helpotuksesta, ja jääkaappi täyttyi.Jo puolentoista vuoden jälkeen uusi yhtiö irtisanoi työsuhteen ilman ennakkovaroitusta tai syytä. Tämä on Suomessa mahdollista, koska enimmäiskorvaus perusteettomasta irtisanomisesta on kirjattu lakiin, eikä työnantajalle tule muita sanktioita. Jos työntekijästä halutaan päästä eroon, irtisanotaan työntekijä ja sovitaan kompensaatiosta ja salassapidosta. Puolisoni joutui perehdyttämään uuden korvaavan työn­tekijän ja juomaan läksiäiskahvit, minkä jälkeen seurasi taas työttömyyttä.Vaikka puolisoni on hakenut lukemattomia töitä, häntä ei ole kutsuttu viimeisen vuoden aikana yhteenkään työhaastatteluun. Aina löytyy nuorempia ja motivoituneempia.Ison lapsiperheen ainoana elättäjänä mietin, miten meidän perheellemme käy. Lapsille on vaikea selittää jo vuosia jatkunutta yhdellä palkalla kituuttamista.Joka aamu tarkistan ensimmäisenä pankkitilin saldon, ja palkkapäivänä huokaan helpotuksesta – taas selviydyimme yhdestä kuukaudesta.Miten motivoin omat lapseni opiskelemaan, kun opiskelu ja ahkeruus eivät takaa toimeentuloa? Työttömänä oleminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen on myös henkisesti raskasta koko perheelle.Olemme osaavia, koulutettuja, kielitaitoisia, ahkeria, terveitä ja motivoituneita työntekoon. Miksi Suomessa on niin helppo irtisanoa työntekijä? Miksi keski-ikäinen korkeasti koulutettu ei irtisanomisen jälkeen enää työllisty, vaikka keski-ikäisellä todennäköisesti on paras osaaminen ja motivaatio?Jokaisella työkykyisellä pitäisi olla oikeus tehdä työtä ja elättää perhettään. Tuttavapiirissämme on useita vastaavia tapauksia. Jääkö muutto ulkomaille meille ainoaksi vaihtoehdoksi?