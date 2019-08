Mielipide

Ehkä parasta olisi, jos puhuisimme uupumuksesta vähemmän

Viimeisellä

Uupumus

Todennäköisesti

kesäloma­viikollani kuuntelin autonratissa radio-ohjelmaa, jossa puhuttiin lehtijutun innoittamana kesälomauupumuksesta.Eli mistä? Siitä, miten jotkut ihmiset haalivat lomaviikoilleen niin paljon matkoja, kyläilyä, festivaaleja ja kesäjuhlia, että he uupuvat kaiken menemisen, pakkaamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen seurauksena.niin sanotusti trendaa aihepiirinä. Uupumuksesta kirjoitetaan ja puhutaan paljon, koska se on todellinen ja vakava ilmiö. Työuupumuksen oireita kokee silloin tällöin lähes neljäsosa suomalaisista. Vakavasta työperäisestä uupumuksesta kärsii kahdesta kolmeen prosenttia aikuisista. Heillä oireita esiintyy viikoittain. Lisäksi tapetille ovat nousseet opiskelijoiden, lukiolaisten ja koululaisten kokema uupumus ja erilaiset mielenterveyden ongelmat.Uupumuksesta on siten syytäkin puhua. Viime kuukausina on kuitenkin käynyt välillä mielessä, että ehkä parasta olisi puhua siitä vähemmän.En tarkoita uupumuksen vähättelyä tai aiheesta vaikenemista – päinvastoin. Tarkoitan turhan puheen vähentämistä aihepiirin ympäriltä. Sellaisen puheen, jossa tavallinen arkinen väsymys ja vakava uupumus ovat alkaneet tarkoittaa samaa, jossa uupuminen normalisoidaan osaksi työelämää ja jossa uupumisesta puhutaan meille kaikille tuttuna tilana.Kiirettä ihannoivassa ajassa niin moni on puheissaan burnoutin partaalla, vaikka harva on sitä oikeasti. Onneksi.vähemmästä ja täsmällisemmästä puheesta hyötyisivät ainakin uupuneet ja ne, joiden oireisiin voitaisiin työpaikalla puuttua ajoissa, jos pomo, kollegat ja ihminen itse osaisivat niitä tunnistaa. Sillä kaikesta tästä puheesta huolimatta uupumusta on edelleen vaikea tunnistaa. Ei ihme, kun samalla sanalla kuvataan sekä vaikeaa kuormitustilaa että hetkellistä lomahulinan aiheuttamaa väsymystä.Kun väsymys ja uupumus tarkoittavat samaa, kaikille tarjotaan ratkaisuiksi samoja neuvoja. Erona kuitenkin on esimerkiksi, että työuupumus ei lähde nukkumalla, kuten väsymys. Kesälomaväsymyksen voi välttää helposti ohjelmoimalla lomansa maltillisemmin.Uupumisen kohdalla tulisi pureutua yksilön lisäksi niihin rakenteisiin, joiden vuoksi osa uupuu töissä ja opinahjoissa. Rakenteita ja syitä pitäisi ymmärtää paremmin. Siihen auttaa, jos puhumme asiasta emmekä sen vierestä.