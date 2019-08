Mielipide

Elintapasairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Suomen

Suomalaisten

Kansainväliset

Nykyisessä

Kunnissa

Suomen perusterveydenhoidon tila on huono väestön ikääntymisen ja elintapasairauksien lisääntymisen takia. Noin puoli miljoonaa suomalaista sairastaa sokeritautia ja noin 1,5 miljoonaa suomalaista on saanut sydän- ja verisuonitauteihin lääkekorvauksia. Merkittävä osa väestöstämme on myös ylipainoisia tai lihavia. Lisäksi vanhusten hoidossa on tapahtunut laiminlyöntejä, ja lääkärihoidon odotusajat ovat pitkät. Uusi hallitus pyrkii lyhentämään hoitoonpääsyaikoja sekä lisäämään hoitajien ja lääkäreiden määrää.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous päätti vuonna 2011 suunnata valtimosairauksien, syöpien, diabeteksen ja keuhkosairauksien kuolleisuuden vähentämisen painopisteen terveisiin elämäntapoihin. Suomen valtio allekirjoitti päätöksen. Vuonna 2017 Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia laativat kuitenkin lausunnon, jonka mukaan terveydenhuoltojärjestelmämme mahdollisuuksista hoitaa elintapasairauksia on annettu liian ruusuinen kuva.

Suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden tekemät pioneeritutkimukset osoittavat, että liikunta ja painonhallinta voivat estää sokeritaudin kehittymisen 60 prosentilla potilaista. Liikunta estää myös muun muassa verenpainetaudin, valtimokovettuman, lihavuuden, muistihäiriöiden ja muun noin 40 sairauden puhkeamista.

Maassamme todetaan vuosittain noin 30 000 uutta sokeritautitapausta, joiden vuosittaiset kustannukset ovat 1 300 euroa potilasta kohden. Komplisoituneen sokeritaudin hoitokustannukset potilasta kohden ovat jo 5 700 euroa vuodessa. Jos terveydenhoitojärjestelmä pystyisi estämään vuoden aikana sokeritaudin puhkeamisen, kustannusten säästö olisi yli 30 miljoonaa euroa. Muista elintapasairauksista ei ole tehty vastaavia tutkimuksia, mutta niidenkin ehkäiseminen tuottaa merkittäviä säästöjä.

Kansainväliset lääkäriyhdistykset ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat laatineet useita vuosikymmeniä sitten haastattelujen ja kyselyjen perusteella suosituksen terveyttä edistävästä liikunnasta. Sen mukaan aikuisten tulisi harrastaa kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa vähintään 150 minuuttia viikossa. Tämä on hyväksytty myös suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa.

Sittemmin liikkumista on tutkittu tarkoilla mittareilla. Niiden mukaan alle 5–10 prosenttia aikuisväestöstä täyttää edellä mainitun suosituksen. Suuri osa väestöstä ei näin ollen täytä Käypä hoito -suosituksen mukaista kohtuullisesti rasittavan liikunnan määrää.

Tutkimusryhmämme Oulun yliopistossa on vuodesta 2001 lähtien tutkinut kiihtyvyysanturiin perustuvan liikuntamittarin avulla muun muassa sitä, miten liikunta vaikuttaa ihmisiin, joiden verensokeriarvo on kohonnut. Tulostemme mukaan jo vähän rasittava fyysinen toiminta vaikutti terveyteen myönteisesti pienentäen muun muassa veren­sokeri- ja kolesteroliarvoja, useiden rasvamolekyylien pitoisuuksia sekä sisäelinten rasvamäärää.

Nykyisessä terveydenhoitojärjestelmässämme potilaita hoidetaan valitettavasti usein vasta silloin, kun he valittavat oireista tai kun lääkäri toteaa sairauden. Suomen Akatemia onkin todennut lausunnossaan, että elintapasairauksien ehkäisemisessä väestötason ratkaisut edistävät terveyttä tehokkaammin kuin parhaimmat modernin lääketieteen keinot.

Mitä olisivat nämä ratkaisut? Lääkäreille ja terveysalan ammattilaisille sekä näiden alojen opiskelijoille tulisi korostaa elintapasairauksia ehkäisevien keinojen merkitystä ja terveysvalistuksessa painottaa terveellisen liikunnan ja ravinnon merkitystä. Sote-uudistuksessa tulisi ottaa huomioon myös ehkäisevä terveydenhoito. Terveydenhuollon järjestäjätahot voisivat toimia yhdessä työnantajien, järjestöjen ja liikunnan ammattilaisten kanssa sopivien menetelmien toteuttamiseksi.

Kunnissa on edistettävä liikunnan ympärivuotisia harrastusmahdollisuuksia. On myös osoitettu, että liikuntamittarin käyttö liikunnan tukena edistää terveyttä.

Elintapasairauksien jatkuvaan lisääntymiseen on puututtava panostamalla niiden ehkäisyyn. Tämä vähentäisi lääkärihoidon ja hoitopaikkojen tarvetta ja kustannuksia sekä parantaisi väestön elämänlaatua.