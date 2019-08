Mielipide

on viime päivinä kritisoitu ahkerasti Veikkauksen erikoista monopoliasemaa, sen kyseenalaista markkinointia ja pelaamisella kerättyjen varojen käyttöä. Hyvä niin, sillä vaikka tuloja käytetään paljon myös hyviin kohteisiin, on nykyisessä järjestelmässä ja sen eturistiriidoissa vähintäänkin aihetta tarkasteluun.Veikkaamisessa piilee kuitenkin myös toinen vakava ongelma: suomalaisten intoa rahapeleihin eivät röyhkeän markkinoinnin lisäksi ainakaan vähennä joka kaupasta ja kioskista löytyvät pelikoneet. Missä muussa maassa uhkapelit ovat niin läsnä arjessa, että ne vain hyväksytään sen kummempia miettimättä?Suomi on rahapelaamisen kärkimaita Euroopassa. Tilannetta pahentaa se, että rahapelejä pelaavat suhteellisesti eniten vähätuloiset.Useimpien pelikoneiden tuotto-odotus on –20 prosentin ja –5 prosentin välillä. Vuonna 2015 julkaistun THL:n raportin mukaan pelaajat käyttivät meillä rahapeleihin viikossa keskimäärin 11,3 euroa.Luvussa ei ole edes huomioitu ongelmapelaamisen aiheuttamasta työttömyydestä, mielenterveysvaikutuksista ja pelihaittojen ehkäisystä johtuvia kuluja. Ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry:n mukaan näiden kulujen on arvioitu pyörivän esimerkiksi länsinaapurissamme sadoissa miljoonissa euroissa vuosittain.Voimme kuvitella, miltä kansamme varallisuus näyttäisi, jos tyhmyysveroksikin kutsutut pelirahat sijoitettaisiin esimerkiksi indeksirahastoihin. Pieni laskelma havainnollistaa: jos pelaajat laittaisivat tuon 11,3 euroa viikoittain sellaiseen indeksirahastoon, jossa odotettu tuotto on 7 prosenttia (OMXH ~7,7%), kertyisi jo kymmenessä vuodessa summaksi yli 8 500 euroa. Sijoittaminen indeksiin on huomattavasti varmempi veikkaus kuin kyläkaupan Numerokeno.