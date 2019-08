Mielipide

Monopoliroolissa nöyryys on rymistelyä parempi ohjenuora

Koti­puolessa

Tarina

Veikkauksen

Mainonta

Laukalle

Veikkauksen

viinakauppa muutti joskus marketin kylkeen, kuten niin monella muullakin paikka­kunnalla. Perjantaipullon sai kätevästi ostosreissulla, ilman eri ovenripaan tarttumista.Yllättäen tämä uusi sijainti saattoi osoittautua pullonkaulaksi.Tuttavani kertoi kerran ihmetelleensä, miksi ihmisiä istuskeli kaupan edessä autoissaan, kuin jotain odotellen. Kävi ilmi, että kirkkoherra oli paraikaa tuulikaapissa yhteisvastuukeräyksen asialla.Moni odotti häveliäisyyttään, että reitti Alkoon olisi taas pian esteetön.vuosien takaa lienee ainakin puoliksi totta. Yhtä kaikki, se kuvaa osuvasti aikaa, jolloin Alkossa käyntiin liittyi pienessä, konservatiivisessa yhteisössä vaivautuneisuutta. Tunnettujen kuntalaisten, opettajista alkaen, ei ollut soveliasta näyttäytyä viinaan menevinä.Tämä pidättyvyyden vaade palautui mieleeni, kun rahapeliyhtiö Veikkaus onnistui pahan kerran kompuroimaan viestinnässään. Yhtiö päätyi ajamaan mainontaansa alas sen jälkeen, kun harkitsemattomina pidetyt mainokset aiheuttivat laajan arvosteluryöpyn.Poliisihallitus puuttui Veikkauksen mainontaan jo heinäkuussa, kun Keno-pelit rinnastettiin kahvinjuontiin jokapäiväisenä tarpeena. Viime viikon lopulla pahennusta herätti radiomainos, jossa terapeuttihahmo pitää pelihaluja hyväksyttävinä ja kannustaa ”totouttamaan” ajatuksiaan Veikkauksen tuotteilla.ohella myös valtion toisen monopoliyhtiön, Alkon, markkinointi on saanut viime päivinä kritiikkiä osakseen. Viinafirman julkaiseman ”Ei tippa, vaan tapa” -t-paidan iskulause jätti monien silmissä liikaa sijaa tulkinnoille. Viesti kohtuukäytöstä ei tullut kaikille ensimmäisenä mieleen.Kesäkuussa pienen myrskyn aiheutti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin julkaisema rekrytointi-ilmoitus, joka lupasi lääkäreille huippupalkkaa, räätälöidyn työajan ja loistavia työkavereita.Mainos vedettiin pois sosiaalisesta mediasta sillä perusteella, että se antaa väärän mielikuvan lääkäreistä. Avoautoon nojaileva paidaton nuori mies näyttäytyi Eksoten johdon mielestä pintaliitäjänä.on taitolaji, ja epäilemättä näissä tuoreissa tapauksissa harkinta on jäänyt vähintäänkin puolitiehen, ellei tyystin tekemättä. Veikkauksen osalta tapaturma voi olla hyvinkin kohtalokas. Pelimonopolin koko olemassaolon oikeutus perustuu yhteiskuntavastuuseen, joka kulminoituu sekä huolenpitoon edunsaajista että peliongelmien ennaltaehkäisyyn.Etuoikeutettua asemaa on pönkitetty aktiivisesti kauhukuvilla vaihtoehtojen, kuten niin sanotun lisenssijärjestelmän, tuhoisuudesta. Tässä mallissa kilpailevat peliyhtiöt tulouttaisivat osan tuotostaan yhteiskunnalle toimilupamaksuina.Liian aggressiiviseksi koetulla mainonnalla Veikkaus murentaa itse käsitystä kyvystään tasapainoilla tuotto-odotustensa ja ongelmapelaamisen hillinnän välillä.lähtö voi toki olla inhimillinen virhe, jollaisena yhtiön johto sen pyrkiikin kuittaamaan. Vakavammaksi tapauksen tekee se, mikäli ylilyönnit paljastavat johdon todellisen agendan tai kilpailuympäristön tuoman vauhtisokeuden.Mainosjupakat osoittavat yleisemminkin sen, kuinka vaikeata valtionyhtiöille ja monille julkisen sektorin organisaatioille on löytää paikkansa maisemassa, jossa pelin hengen määrittävät markkinaehtoiset toimijat. Kilpailua käydään sekä asiakkaista että osaajista. Johtajista työ tuntuu bisnekseltä, ja jännittävä huomiotalous vie mukanaan.Johto hairahtuu helposti siihen, että yhteiskuntavastuu on liukasta liturgiaa, ilman todellisia pidäkkeitä., Alkon, Postin, Ylen ja VR:n kaltaisilla yhtiöillä on Suomessa erityisasema, joka perustuu paitsi valtion omistukseen myös poikkeuksellisen turvattuun asemaan markkinoilla. Niiltä on syytä odottaa toiminnassaan hyvää harkintaa, niin suhteessa kilpailijoihin kuin asiakkaisiinkin.Varsinkin monopoliroolissa nöyryys – jopa se viinakaupan edustalta tuttu häveliäisyys – on markkinoilla rymistelyä parempi ohjenuora.Myös toiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen on osoitettava aitoa pyrkimystä. Poliitikkojen roolina on jättää tälle yhteiskuntavastuulle riittävästi tilaa myös tuotto-odotusten valossa.