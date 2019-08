Mielipide

Arvostus hoitajia kohtaan kasvoi sairaalassa

Katselin

Huonetoverini,

Sivustaseuraajana

hiljattain lähi­etäisyydeltä, miltä tuntuu pelätä työssään fyysistä väkivaltaa. Pelkäsin itsekin, koska arvaamattomasti ja aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen tuli sänkyyni keskellä yötä.Makasin viikon sairaalassa, ja tämä oli vain yksi näkemistäni ja kuulemistani tilanteista, joissa hoitajat pyysivät vartijoita apuun potilaan käytöksen takia ja sitoivat tämän sänkyynsä.vakavasta aivoihin liittyvästä sairauskohtauksesta kärsivä hyvin iäkäs nainen, menetti hermonsa keskellä yötä. Syynä oli se, että hän ei saanut mennä yksin vessaan. Siihen syynä oli tietenkin terveydentila: ei ollut varmuutta, kantaisivatko hänen jalkansa. Nainen ei uskonut, että mitään syytä huoleen olisi, ja olisi vain halunnut olla rauhassa.Olin jutellut kanssapotilaan kanssa päivällä paljon ja auttanut häntä soittamaan puolisolleen. Tiesin jo hänen lastenlastensa nimet ja vaiheet. Vastailin hänen toistuviin kysymyksiinsä. Miksi olen täällä? Tämä, mitä lääkärit väittävät tapahtuneen, tuli niin yllätyksenä.Ja sitten, yhtäkkiä, keskellä yötä, huoneessa oli kuusi ammattilaista (neljä hoitajaa ja kaksi vartijaa), jotka pelkäsivät tämän hätääntyneen muorin heittävän heitä tuoleilla tai potkaisevan leukaluun murskaksi (uhat tulivat mainituksi).Huoneessa olijat eivät tienneet potilaan nimeä, eivätkä vartijat taatusti hänen sairautensa vaikutusta käyttäytymiseen. Toinen vartijoista puhui naiselle kuin aseman juopolle.koin voimattomuutta. En puuttunut asiaan. Ajattelin, että on parasta antaa ammattilaisten hoi­taa tilanne. Niin vartijoiden, hoitajien kuin vanhuksenkin silmissä loisti pelko. Vartijat saivat samalla hälytyksiä muille osastoille.Fyysisiltä ruhjeilta vältyttiin tällä kertaa, ja potilas sidottiin ja rauhoitettiin sänkyynsä. Vartijat lähtivät seuraavaan tehtäväänsä, ja hoitajat jatkoivat hoitotyötään.Väkivalta ja sen uhka hoitotyössä on ollut kauan tiedossa ja uutisissa. En voi olla ajattelematta, että ainakin tämä tilanne olisi saatu purettua jo ennalta, jos olisi vain ollut aikaa puhua potilaan kanssa. Jos olisi ollut enemmän hoitajia.Arvostukseni hoitajia kohtaan kasvoi eksponentiaalisiin mittoihin sairaalassa viettämäni viikon aikana. Kiire, paine, huoli ja pelko, joiden keskellä he työskentelevät, eivät koskaan välittyneet mitenkään minulle, potilaalle.