Herkkujen edessä on tehtävä tiukka valinta: Menenkö kieli vai mieli edellä?

kesävaatteet näyttivät sen taas: olemme aika pulleita. Normaali­painoiset ovat Suomessa jo vähemmistö. Jos nykymeno jatkuu, joka kolmas on pian lihava.Lihomisen syistäkin toistettiin kesän mittaan tuttuja lauseita. Jokainen on vastuussa omasta painostaan. Ihminen lihoo, kun syö enemmän kuin kuluttaa.Kyllä, mutta näistä kommenteista kuultaa myös samaa asennetta, joka takavuosina piti luonteen heikkoutta alkoholismin syynä. Sittemmin on ymmärretty, että vaikuttamassa on paljon muutakin, jopa perittyä alttiutta.meistä on perinyt alttiuden lihoa. Kun tarjolla on paljon houkutuksia, kiloja karttuu. Ja kun maku on hyvä, tulee helposti syötyä yli tarpeen.Se todettiin myös tuoreessa tutkimuksessa, jossa normaali- ja ylipainoiset koehenkilöt saivat syödä suklaata niin paljon kuin halusivat. Ylipainoiset söivät enemmän kuin normaalipainoiset.Maun aistiminen oli ehkä heikentynyt ylipainoisilla, tutkijat pohtivat. Saman makunautinnon saadakseen heidän oli syötävä enemmän.Näitä nautintoja on nykyään tarjolla huimasti enemmän kuin 1970-luvulla, jolloin lihomisemme alkoi. Käymme ruokalajeista keskusteluja, joissa erittelemme makuja ja niiden vivahteita. Harva syö vain saadakseen täytettä vatsaan.Jotta makuja olisi runsaasti, ainesosiakin on oltava runsaasti. Se taas tuo helposti ruokaan enemmän energiaa.Ajatellaan esimerkiksi Master Chef -kilpailijan juustokakkukirjaa, jossa on toinen toistaan houkuttelevampia reseptejä. Peruskakku näyttää aneemiselta verrattuna siihen, miten sitä voi jalostaa: runsaasti suklaata, toffeeta, pähkinöitä, vaahtokarkkeja. Muutamasta rikastetusta reseptistä kokki varoittaa, että lopputulos on täyteläinen. Huomautus on aiheellinen, sillä peruskakun viipaleessa on reseptin mukaan lähes 550 kilokaloria mutta suklaaversiossa jo 800 kilokaloria.Noin 800 kilokaloria on myös hampurilaisateriassa. Kenelle tulee suklaajuustokakkua syödessä mieleen, että tässä meni nyt Big Mac ja normaalit ranskalaiset?on tarjolla jo niin paljon, että suunnistaminen niiden viidakossa vaatii röntgenkatsetta, joka analysoi, mitä herkku sisältää. Sitten pitää tehdä tiukka valinta: Menenkö kieli vai mieli edellä?Jos menen kieli eli maku edellä, voin altistua lihomiselle. Mieli edellä menevä taas vaikuttaa ikävältä ihmiseltä, joka ei osaa nauttia.