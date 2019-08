Mielipide

Kaistojen vähentäminen Lauttasaaren sillalla voi hidastaa ambulanssin pääsyä perille

siltaa peruskorjataan nyt, ja korjauksen jälkeen ollaan poistamassa yksi ajokaista sillalta keskustaan päin mennessä.Helsingin kaupungin päättäjät eivät ole ottaneet huomioon, että Lauttasaaren silta on kolmikaistaisena lauttasaarelaisten hengelle, sairaankuljetukselle ja pelastustoimille vakava riski. Kumpi on tärkeämpää: ihmishenki vai harrastuskalastus kesäisin?Ambulanssien osalta on todella vakava tilanne, koska ne pääsevät liian hitaasti Lauttasaareen hakemaan potilasta ja yhtä hitaasti ne pääsevät viemään potilasta Lauttasaaresta sairaalaan. Sairaankuljetuksen ja potilaiden kannalta riski kaksinkertaistuu. Paloautot pääsevät nyt ja jatkossa liian hitaasti palopaikalle.Lauttasaari yli 24 000 asukkaan kantakaupungin osana on pelastustoimen sairaankuljetuksen kannalta katvealuetta. Lauttasaareen ei päästä tai Lauttasaaresta sairaalaan riittävän nopeasti.Haastan Lauttasaaressa asuvat kaupunginvaltuutetut viemään tätä sairaankuljetuksen vaaratilannetta kaupungin päättäjille ja kuulemaan pelastuslaitosta asiassa asiantuntijana. Lauttasaari-seura on omalta osaltaan vienyt viestiä kaupungin päättäjille, mutta laihoin tuloksin.