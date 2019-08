Mielipide

Ympäristökriisiin soisi ratkaisuja vastakkainasettelujen sijaan

IPCC:n ilmastoraportti on nostanut ympäristökatastrofikeskustelun jälleen reilusti pöydälle. Asiaan otetaan näyttävästi kantaa puolesta ja vastaan. Kuka uskoo raportin sanomaan, kuka ei. Kukin keskustelija nostaa jonkin tietyn näkökulman tarkasteltavakseen ja puolustaa sitä kovasanaisesti arvostellen muita.Päävire tuntuu olevan se, että sai lihaa olla lautasella tai ei, turvetta polttaa tai ei, sallia metsähakkuut tai ei, niin vastakkainasetteluiden vääntö on jatkuvasti koko keskustelua pyörittävä momentti. On toki hyvä, että asioista nostetaan montaa näkökulmaa esille, mutta miksei pohjavirettä voisi kääntää kinastelun sijaan sovittelevaksi ja aitoja ratkaisuja etsiväksi?Jos kaikki se aika ja energia, joka tämänhetkiseen keskusteluun käytetään, otettaisiin osaksi etsittävien ratkaisujen sarjaa, pääsisimme ilmastokriisin haltuunotossa varmasti pidemmälle. Yksittäisenä kansalaisena tuntuu turhauttavalta seurata mediasta, Twitteristä ja sosiaalisesta mediasta rähinöitä yhteisten ratkaisujen etsimisen sijaan.Kun thaimaalainen jalkapallojoukkue jäi viime vuonna jumiin tulvaluolaan, jostakin kumpusi kansainvälinen kollektiivinen halu ratkaista asia yli kulttuuri-, kieli- ja osaamisrajojen. Luolan suulle lennätettiin parhaita osaajia ympäri maailman, todella tiukan aikataulun puitteissa. Tavoite oli yhteinen: ratkaista poikien kohtalo. Pelastusoperaatiossa onnistuttiin.Nyt kun maapallo lämpenee huolestuttavasti ympärillämme, ylikulutus rohmuaa luonnonvaroja, eliölaji toisensa perään kuolee sukupuuttoon ja ihmiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla, yhteisiä ratkaisun avaimia tarvittaisiin taas.Hyvät päättäjät, poliitikot, tutkijat ja keskustelijat, yritettäisiinkö taas yhdessä?