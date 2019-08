Mielipide

hoitaa nyt tämän vuoden jälkipuoliskolla kahta tehtävää, joissa voidaan vaikuttaa merkittävästi Itämereen, Euroopan kalakantoihin ja koko maailman meriin.Suomi on nyt loppuvuoden ajan Euroopan unionin puheenjohtajamaa, ja sen vuoksi Suomi johtaa myös maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksia. Neuvoston kokouksissa EU-maiden ministerit päättävät unionin kalastuskiintiöistä.Heinäkuun alussa Suomi on noussut seuraavan vuoden ajaksi myös Itämeren alueellisen kalastusyhteistyöelimen Baltfishin puheenjohtajaksi. Baltfish on vastuussa kalastuksesta Itämerellä, ja tämä foorumi kokoaa yhteen Itämeren maiden ministeriöiden kalatalousjohtajat.ekosysteemejä ja kalavesiä uhkaavat monet ympäristöongelmat, ja ylikalastus vaikeuttaa tilannetta entisestään. Merten hyvinvointi, ruokaturvallisuus sekä kalastusyhteisöt ja niiden työpaikat ovat riippuvaisia kalakannoista. Vuosia jatkunut ylikalastus on verottanut kalakantoja huolestuttavasti.EU:n tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea STEFC raportoi hiljattain, että esimerkiksi Koillis-Atlantin kalakannoissa kestävän kalastuksen raja oli ylitetty 41 prosentilla. Itämerellä taas itäinen turskakanta ja läntinen silakkakanta ovat kriisissä. Tuhansia tonneja alamittaisina pyydettyjä kuolleita turskia on heitetty takaisin mereen, vaikka EU-säännökset sen erikseen kieltävät.kalastuspolitiikka asetti vuonna 2013 tavoitteeksi, että ylikalastus Euroopan unionissa lopetetaan vuoteen 2020 mennessä. Suomen puheenjohtajuuskaudella EU:ssa ja Baltfishissa tehtävillä päätöksillä määritetään, saavutetaanko tavoite.Kalastusasioista vastaava ministeri Jari Leppä (kesk) on tehnyt selväksi, että Suomen on toimittava puheenjohtajuuskausiensa aikana rehellisenä ja puolueettomana välittäjänä. Rehellisyys on hyvä asia, koska se tarkoittaa sekä huonon hallinnon paljastamista että selkeitä linjauksia siitä, mitä nyt on tehtävä.Puolueettomuuden ei kuitenkaan pidä tarkoittaa sitä, että Suomi puheenjohtajana vain passiivisesti hyväksyy, että sovittuja määräaikoja rikotaan ja että merten tila heikkenee.Puolueettomaan ja rehelliseen toimintaan kuuluu myös välinpitämättömyyden paljastaminen. Nyt EU:n jäsenmaat yrittävät usein ­ohittaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvat neuvot lyhytaikaisten taloudellisten etujen saavuttamiseksi.ei tietenkään voi tehdä tätä kaikkea yksin. Euroopan komissiolla on velvollisuus ehdottaa kalastusrajoituksia, jotka ovat yhdenmukaisia yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa. EU:n jäsenvaltioilla on puolestaan velvollisuus panna täytäntöön päätökset, jotka takaavat kalastuksen kestävyyden.Komission ehdotus kalastusrajoituksista on vasta alku merten hyvinvoinnin palauttamiselle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehtävä työ on nyt pahasti myöhässä.Suomella on puheenjohtajan roolissaan hyvät mahdollisuudet saada määriteltyä kalastusrajoitukset kestävälle tasolle. Tärkeää on myös, että Antti Rinteen (sd) hallitus täyttää hallitusohjelman tavoitteet elinvoimaisten ja kestävien kalakantojen turvaamisesta.Kalastusta koskeva päätöksenteko on ollut EU:ssa pahamaineisen salamyhkäistä. Päätökset kalastuskiintiöistä on tehty maatalous- ja kalastusneuvostossa suljettujen ovien takana, ja ylikalastus on saanut jatkua kolmen vuosikymmenen ajan. Läpinäkyvyys olisikin yksi Suomen tehokkaimmista työkaluista, kun ylikalastus pyritään lopettamaan.Läpinäkyvyyden puutteeseen kiinnitti toukokuussa huomiota myös Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly. Hän pyysi selvitystä siitä, millä perusteilla kalastuskiintiöt on EU:ssa määritelty ja kuinka nämä päätökset ja niiden taustat on dokumentoitu.on maine avoimen hallinnon maana.Tämän turvin Suomen pitäisi EU:n puheenjohtajana avata kalastuskiintiöitä koskevat päätökset julkisuudelle.Kansalaiset vaativat päättäjiltä toimia ympäristökriisien ratkaisemiseksi. Suomi voi vastata huutoon lopettamalla jo vuosikymmeniä jatkuneen ylikalastuksen Euroopan unionin jäsenmaissa.