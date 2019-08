Mielipide

Kolmas elämänvaihe vai harmaa tsunami?

Sinäkään

Käsityksemme

Yli 65-vuotiaat

The Economist -lehti

Tietysti

Uudelleenmäärittely

et näytä ikäiseltäsi, koska mieli­kuvat vanhene­­misesta eivät ole enää ajan tasalla.Sanonnan mukaan ikä on vain numero – ja totta se on ainakin, jos kuulut väestöryhmään, jota pidetään ”iäkkäänä” tai jopa vanhana. Yli puolet 65-vuotiaista kertoo tuntevansa itsensä ikäistään nuoremmaksi. Jos heitä vertaa 1950-luvun ikätovereihin, erilaisia he ovatkin niin elämäntapojensa, terveytensä kuin jäljellä olevan elinaikansakin perusteella.vanhuudesta on vanhentunut. Mielikuvamme laahaavat perässä, koska emme yksinkertaisesti tiedä yli 65-vuotiaista läheskään yhtä paljon kuin vaikkapa millenniaaleista. Jos elämäntapa määrittelee meitä nykyisin tarkemmin kuin ikä, eläkeikäisten valinnat ja asenteet ovat paljon vähemmän esillä kuin – no, heitä nuorempien.Myös käsitteet leimaavat. Kieli luo merkityksiä ja kertoo arvoista. Kuka meistä haluaisi kuulua väestöryhmään, joka vyöryy ”harmaana tsunamina” tai tikittää ”hopeisena aikapommina”? Uusiotermit ”vanhemmista aikuisista” ja ”uusista vanhoista” kuulostavat ontoilta.Jopa tutkimusfakta ”iäkkäät elävät nykyisin aktiivisempaa elämää kuin aiemmin” sisältää hieman alentuvan vivahteen. Niin voi sanoa väestöryhmästä, jonka suhteen odotukset eivät ole korkealla.ovatkin valokeilassa eniten ongelmien kautta. Sekin on ymmärrettävää: on välttämätöntä puhua verotulojen hupenemisesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä sekä ratkaista akuutit kysymykset hoivan laadusta ja rahoituksesta.Iäkkäät ansaitsevat muutakin kuin ongelmapuhetta. He ovat megatrendi, globaali muutosvoima.Historiallinen tilanne ihmiskunnan tarinassa on käsillä: vanhoja on enemmän kuin alle 10-vuotiaita lapsia vuoteen 2030 mennessä. Siihen mennessä 60-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu globaalisti. Joka neljäs suomalainen on tuolloin yli 65-vuotias. Jo nyt Suomessa syntyy joka vuosi ihmisiä vähemmän kuin kuolee, ja ero vain kasvaa.Miten ikääntyminen ja toinen megatrendi, kaupungistuminen, vaikuttavat yhdessä? Miten liikenne ja palvelut muuttuvat? Miksi vanhempaa väestöä ei edelleenkään pidetä kiinnostavana kuluttaja­ryhmänä tai miksi heidän tarpeisiinsa – muihin kuin terveyteen liittyviin – ei vieläkään osata muotoilla vetovoimaisia kaupallisia palveluita?Uhkien rinnalla on runsaasti mahdollisuuksia, kuten merkittävissä muutoksissa aina.nosti esiin tarpeen pohtia vanhuuden käsitystä uudelleen pari vuotta sitten ilmestyneessä teemanumerossa. Sen mukaan 70 on uusi 60, eikä vähiten siksi, että yhä suurempi osa eläkeikäisistä haluaa tehdä töitä ja osallistua yhteiskuntaan.Työn murroksen näkökulmasta se on enemmän kuin ajankohtaista. Aikuiselämän jakaminen kolmeen kokonaan erilliseen vaiheeseen – opiskeluun, työelämään ja eläkkeeseen – ei enää ole järkevää yksilön eikä hyödyllistä yhteiskunnan kannalta. Jatkuvan oppimisen visiossa työ ja opiskelu lomittuvat toisiinsa kaikissa elämänvaiheissa, ja palkkatyön, oppimisen ja eläkkeen yhdistäminen helpottuu.Vaikka vision toteutuminen saattaa vaikuttaa utopialta, suunta on selvä. Työelämä tarvitsee ikädiversiteettiä, tapoja sitouttaa työntekijöitä ikähaitarin molemmissa päissä.eläkeikä tarkoittaa tulevaisuudessakin ansaittua lepoa. Sen rinnalla iäkkäiden osallisuus yhteiskuntaan, ”aktiivisuus” laajasti ymmärrettynä, voi vaikuttaa viimeisten vuosien hoivan tarpeeseen ja ehkä osittain myös osaajapulaan, jos yritykset ottavat haasteen tosissaan.The Economist väittää, että elämänvaiheet ovat myös yhteiskunnallisia käsitteitä, jotka ohjaavat niin lainsäätäjiä kuin yksilöitäkin. Lapsuuden ymmärtäminen erityiseksi osaksi ihmiselämää aiheutti sen, että oppivelvollisuudesta ja lapsityön kieltämisestä säädettiin lakeja. Teini-iän erottuminen omaksi vaiheekseen 1940-luvulla muutti yhteiskunnan asenteita aikuisuuden kynnyksellä olevia kohtaan pysyvästi ja synnytti kaupallisen populaarikulttuurin. Lehti kehottaa meitä katsomaan viimeistä vaihetta uudesta näkökulmasta: silloin kunkin pitäisi toteuttaa itseään kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan.on syytä aloittaa jo nyt. Pitäväthän visionäärisimmät geenitutkijat ikää kehollisena tilana, jonka voi korjata.