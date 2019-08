Mielipide

Veikkauksen toiminta on epäeettistä, peli­himoiset ovat menettäneet kerralla jopa yli tuhat euroa automaatteih

Valtion

omistama Veikkaus oy on joutunut aiheesta kielteiseen valokeilaan. Myös pääministeri Antti Rinne (sd) on moittinut yhtiön toimintaa sen maksettua vuonna 2018 yli 400 000 euron vuosipalkkaa saavalle toimitusjohtajalleen yli 30 000 euron tulospalkkion epäeettisen mainonnan avittamasta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2018 Veikkauksen liikevaihto oli 3,3 miljardia euroa ja voitto yli miljardi euroa.Viisi prosenttia Veikkauksen pelaajista tuottaa 50 prosenttia Veikkauksen liikevaihdosta. Suuri osa heistä elää toimeentulotuella yli 400 000 kohtalotoverinsa tavoin, ja useat heistä kärsivät mielenterveysongelmista. Pelaamalla he hakevat Veikkauksen mainoksen hengessä jännitystä lohduttomaan ja harmaaseen elämäänsä, joka ei houkuttele nousemaan sängystä edes kauniina kesäaamuna.Työssäni olen vuosikymmenien ajan yrittänyt parhaan kykyni mukaan auttaa hyvinkin koulutettuja ja pelihimosta kärsiviä potilaitani. Jotkut heistä ovat hankkineet itse itselleen pelikiellon pelikasinoille hillitäkseen pelihimoaan. Hekin ovat kuitenkin toistuvasti sortuneet pelaamaan ostoskeskusten ja kauppojen tiloihin sijoitetuilla peliautomaateilla menettäen kerralla jopa yli tuhat euroa yrittäessään vaihtaa edes hetkeksi lohduttoman arkensa peliautomaatin tarjoamaan rahakkaan menestyjän mielikuvaan.Valtion omistaman Veikkauksen palkkaus- ja mainostoiminta on epäeettistä ja yleisen oikeustajun vastaista: vahvemman on huolehdittava heikommasta eikä kerätä häneltä bonuslisää itselleen Veikkauksen toimitusjohtajan tavoin.Vertailuna mainittakoon, että valtionyhtiö Kela, jonka budjetti vuonna 2019 on 16 miljardia euroa eli viisi kertaa enemmän kuin Veikkaus oy:n vuoden 2018 liikevaihto, maksoi vuonna 2018 pääjohtajalleen 180 000 euron vuosipalkan.Veikkaus oy:n jouduttua myrskyn silmään tulospalkkauksestaan olen Kelan asiantuntijanlääkärinä miettinyt, mistä valtionyhtiö Kela voisi maksaa tulospalkkiota pääjohtajalleen ja muille työntekijöilleen?